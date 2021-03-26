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BioNTech aşısı daha kolay saklanabilecek

26.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında sayılan saklama koşullarında güncellemeye gidildi.

BioNTech aşısı daha kolay saklanabilecek

Aşının eksi 25 ila eksi 15 derecede iki haftaya kadar depolanmasına AB'den onay çıktı.BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında sayılan depolama koşullarında değişikliğe Avrupa Birliği'nden (AB) onay çıktı.

Avrupa İlaç Dairesi (EMA), aşının geçici olarak eksi 25 ila eksi 15 derecede iki haftaya kadar depolanabilmesine onay verdi. Şimdiye kadar aşının saklanmasında özel soğutucularda eksi 90 ila eksi 60 dereceye izin veriliyordu. Bu durum, özellikle aşının yoksul ülkelere dağıtımı önünde engel teşkil ediyordu.

EMA yeni saklama koşullarının aşının hızlı bir şekilde dağıtımını kolaylaştıracağını kaydetti. Aşı böylece özel soğutucular yerine eczane ve doktor muayenehanelerindeki standart tıbbi soğutucularda da muhafaza edilebilecek.

Şahin: Önemli bir adım

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, onayın aşıyı dünyadaki tüm insanlara ulaştırma hedefinde önemli bir adım olduğunu belirterek aşılama uygulamalarının aşı merkezlerinden yerel doktorlara taşınması sürecinde doğru bir zamanlamaya denk geldiğini ve salgına karşı mücadeleyi hızlandıracağını söyledi.

Şirket geçen ay ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne yaptığı bildirimde saklama koşullarıyla ilgili bilgileri güncellemiş ve aşının eksi 25 ila eksi 15 derecede iki hafta boyunca saklanabileceğini bildirmişti.

Türkiye'ye de ilk dozlar gelmişti

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının genel kullanım için öngörülen ilk dozlarının Türkiye'ye ulaştığını bildirmiş, toplam 1,4 milyon doz aşının saklama koşulları uygun olan merkezlerde önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmaya başlayacağını kaydetmişti.

EMA'dan üç tesise üretim izni

EMA diğer yandan Biontech'in Almanya'nın Marburg kentindeki yeni tesisine aşı üretim izni verdi. Marburg'daki fabrikada şimdiye kadar aşının etken maddesi mRNA üretiliyordu. BioNTech verilerine göre EMA'dan gelen iznin ardından Marburg'daki tesis, dünya çapında mRNA teknolojisine dayalı en büyük aşı üretim merkezlerinden biri haline gelecek. Tam kapasite üretime geçildiğinde tesiste yılda bir milyar doza varan aşı üretimi yapılabilecek. Marburg'da üretilen ilk aşıların sevkiyatına nisan ayının ikinci yarısından itibaren başlanması bekleniyor.

EMA BioNTech'in Marburg'daki tesisinin yanı sıra, AstraZeneca aşısının üretimi için Hollanda'daki Halix ve Moderna aşısının üretimi için İsviçre'nin Visp kentindeki tesise de üretim izni verdi.

AFP,rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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