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BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin bizzat açıkladı

23.06.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün Delta varyantı tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da yükselişe geçti. Mevcut aşıların işe yarayıp yaramadığı ise son günlerin en önemli konusu haline gelmişken, Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısının Delta karşısında etkili olduğunu belirtti.

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin bizzat açıkladı

BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şahin, şirketin çevrim içi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.

ÜÇÜNCÜ AŞILAMA YARARLI OLABİLİR

Şirketin kurucusu Şahin, BioNTech'in teknoloji, üretim ve onay alanlarında esnek süreçler üzerinde çalıştığını söyledi.

Şahin, mevcut aşıları yenilemek veya yeni ortaya çıkan bir virüs türüne uyum sağlamak için üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak ve hızlı tepki vermek amacıyla aşının yeni varyantlara karşı etkinliğini sürekli analiz ettiklerini kaydetti.

Koronavirüsün yeni varyantları hakkındaki edindikleri bilgilerin gün geçtikçe arttığını söyleyen Uğur Şahin, aşılananların bağışıklığının zamanla azaldığı ve bu süreçte yeni varyantların ortaya çıktığını vurguladı.

BioNTech kurucusu, "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

Şahin ABD'li ortakları Pfizer ile bu yıl üç milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirterek, gelecek yıl ise bu rakamın daha da artacağını söyledi. BioNTech, söz konusu aşıların en az yüzde 50'sini kendi üretmeyi planlıyor.

DELTA VARYANTI GİDEREK BASKIN HALE GELİYOR

Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), Delta varyantı ile oluşan enfeksiyonların, hastalığın daha ciddi seyrine yol açtığını varsayıyor. RKI, daha kolay bulaşan Delta varyantının (B. 1.617.2) baskın hale gelmesi durumunda, Almanya'da enfeksiyon sayısının tekrar artabileceği uyarısında bulunuyor.

Delta varyantı İngiltere'de yüksek aşılama oranlarına rağmen, birkaç hafta içinde baskın hale geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon, hafta sonu Delta mutantı nedeniyle kapatıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Delta varyantının yol açtığı yeni enfeksiyonlar en yüksek seviyeye tırmandı.

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