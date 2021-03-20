BioNTech aşısı etkili mi? BioNTech aşısı ne kadar etkili?

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada BioNTech aşısının ilk 5800 dozunun Türkiye'ye ulaştığını duyurdu. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üzerinde çalıştığı aşının uygulamasına önümüzdeki hafta itibari ile başlanacak. Diğer yandan, BioNTech aşısının koronavirüse karşı ne kadar etkili olduğu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, BioNTech aşısının etkileri ve yan etkileri!

BİONTECH AŞISI KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

TRT'nin haberine göre; iki doz şeklinde uygulanacak olan aşı hakkında Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan iki haftalık kontrol süreci olacağını ifade etti. BioNTech ve Sinovac aşılarının üretim koruyuculuk düzeylerinin yakın olduğuna dikkat çeken İlhan, her iki aşının de yüzde 80'den fazla koruyucu olduğunu belirtti.

BİONTECH AŞISININ YAN ETKİSİ VAR MI?

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan BioNTech aşısı ile ilgili yaptığı açıklamada Sinovac aşısından farklı bir yan etkisi olmadığını ifade etti.