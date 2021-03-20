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BioNTech aşısı etkili mi? BioNTech aşısı ne kadar etkili?

20.03.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden BioNTech aşısının Türkiye'ye geldiğini duyurmasının ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden BioNTech aşısı etkili mi? BioNTech aşısı ne kadar etkili? sorusuna yanıt aramaya başladı. Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurucusu olduğu BioNTech tarafından koronavirüsü önlemek amacı ile geliştirilen BioNTech aşısının etkileri ve yan etkileri merak ediliyor. İşte, detaylar...

BioNTech aşısı etkili mi? BioNTech aşısı ne kadar etkili?

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada BioNTech aşısının ilk 5800 dozunun Türkiye'ye ulaştığını duyurdu. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üzerinde çalıştığı aşının uygulamasına önümüzdeki hafta itibari ile başlanacak. Diğer yandan, BioNTech aşısının koronavirüse karşı ne kadar etkili olduğu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, BioNTech aşısının etkileri ve yan etkileri!

BİONTECH AŞISI KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

TRT'nin haberine göre; iki doz şeklinde uygulanacak olan aşı hakkında Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan iki haftalık kontrol süreci olacağını ifade etti. BioNTech ve Sinovac aşılarının üretim koruyuculuk düzeylerinin yakın olduğuna dikkat çeken İlhan, her iki aşının de yüzde 80'den fazla koruyucu olduğunu belirtti.

BİONTECH AŞISININ YAN ETKİSİ VAR MI?

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan BioNTech aşısı ile ilgili yaptığı açıklamada Sinovac aşısından farklı bir yan etkisi olmadığını ifade etti.

BİONTECH AŞISI TÜRKİYE'DE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada BioNTech aşısı ile ilgili şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, Türkiye, aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçmişti. Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim.

Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum; halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı.

Uygulanmak üzere, bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da, aşı sırası gelenlere yapılacak."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Aşı Sağlık Bakanı
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