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BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! 3'üncü doz 'hatırlatma aşısı' ne zaman? Tarih belli oldu

10.09.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'hatırlatma dozu' açıklamasının ardından BioNTech aşısı yaptıranlar "3'üncü doz ne zaman?" sorusunu sorarken, gelen bilgilere göre aşısını 5-6 ay önce yaptıranlar, kasımdan itibaren hatırlatma dozunu olabilecek.

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! 3'üncü doz 'hatırlatma aşısı' ne zaman? Tarih belli oldu

Koronavirüsle mücadelede aşılama devam ederken, 2 doz BioNTech aşısı olanlarda 3'üncü doza gerek duyulmayacağı belirtiliyordu. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklama ile buna ihtiyaç olacağını fakat zamanının kesin olmadığını belirtmişti.

"GEREKLİ OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Sağlık Bakanı Koca, mRNA aşısı için 3,5-4 aylık 2 doz aşı sonrası sonuçların ellerinde olduğunu, bu sonuçlara göre de koruyuculuğun azalmakla beraber halen devam ettiğini kaydetmişti.

Koca, İsrail örneğinde olduğu gibi bunun 7, 8, 9 ay sonra mı veya 5-6 ay sonra mı olacağını yakından takip ettiklerini, toplumu bu anlamda gelecek günlerde bilgilendireceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Hatırlatma, mRNA aşıları için gerekli olacak mı? İsrail ve diğer ülkelerdeki örneklere bakıldığında gerekli olacak görünüyor ama bunun zamanı muhtemelen 8, 9 ay sonra olabilir. Bizim şu anki 3, 4 aylık sonuçlarımızla koruyuculuğun devam ettiğini, hatırlatma dozunun mRNA aşılar için şu an gerekmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatırlatma dozu inaktif aşı olan vatandaşlarımız için son derece önemli. Toplam 15 milyon inaktif aşı yaptıran vatandaşımız var. 15 milyonda yaklaşık 6 milyon kişi hatırlatma dozunu daha yaptırabilmiş değil ve hatırlatma dozunu özellikle vatandaşlarımızın ihmal etmeden erken dönemde hızla yaptırmalarını çünkü koruyuculuğun 5, 6 kat arttığını çok iyi biliyoruz. Hatırlatma dozunu inaktif aşılar için şimdilik önemsiyoruz."

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"3'ÜNCÜ DOZ KASIMDA"

Bakan Koca'nın açıklaması sonrası "3'üncü ne zaman yapılır?" sosu akla gelirken, Milliyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Türkiye'de 2'inci doz BioNTech aşılarının haziranda yapılmaya başlandığını belirten Balık, bu tarih baz alındığında 3'üncü dozların 5-6 ay sonra yani en erken kasımda başlayacağını aktardı. Öte yandan Prof. Dr. Balık, İsrail, ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde 3'üncü doz uygulamasının yapıldığını hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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