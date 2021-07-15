BioNTech aşısının 2. dozu kaç hafta sonra yapılacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Koronavirüste tehlike sürerken, pek çok kişi yazın gelmesiyle birlikte rehavete kapıldı. Özellikle tatil bölgelerinde maske, mesafe ve hijyen kuralları hiçe sayılıyor. Pek çok kişinin aşısı da henüz tamamlanmış değil. Dünyada etkili olan delta varyantı şu anda daha büyük bir risk taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak aşılama programını anlattı. BioNTech aşısı olanların 2.dozu 4 haftaya indirilmişti. Bakan Koca BioNTech aşısının 2.dozunun ne zaman yapılacağına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

BİONTECH AŞISI 2. DOZU KAÇ HAFTA SONRA OLMALI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarının seyri ve bayram tedbirlerinin yanı sıra aşı programı hakkında da bilgi verdi. BioNTech aşısı olanların 2.dozu 4 hafta sonra olması kararlaştırılmıştı. Şimdi ise bu süre 3 haftaya indi. Birinci dozunu Sinovac olanlar ise 4 hafta sonra ikinci aşısını olabilecek.

“AŞILAMADA 60 MİLYON DOZU GEÇTİK”

Hızlı yürütülen aşılama programı sayesinde bugün itibarıyla uygulanan aşı miktarının 60 milyon dozu geçtiğini hatırlatan Koca, "Başından beri bayramdan önce tüm 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az bir doz aşısını uygulamak istediğimizi ve bayrama böyle ulaşmayı hedef olarak belirledik. Normale dönmek için en önemli basamağın bu olduğunu belirttik." ifadelerini kullandı. Koca, illerde hedef nüfusun aşı olma oranlarını günlük, aşı doz uygulamalarını da anlık olarak paylaştıklarına işaret ederek, "Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor ve salgından kurtuluşun umudunu ifade ediyor. Umuda giden yolda meşalelerimiz maviye dönen illerimiz." dedi.

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ MİKTARI YÜKSELDİ

Son bir haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Eski ve acı tecrübelerimiz bunu kontrol etmenin çok maliyetli olduğunu gösteriyor. Maalesef vaka sayısı artan illerimizle aşılanma oranı arasında benzerlik var. Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor.

Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda on binlerce vaka ile karşılaştılar. Sevindirici olan artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor. Buna rağmen bu bize ders çıkarmamız gerektiğini gösteren önemli bir örnek."

“BAYRAMDA TEMASTAN UZAK DURALIM”

Koca, koronavirüsün tabiatı gereği mutasyona uğradığını, varyantların bulaşma hızı ya da hasta etme kabiliyetini artırabildiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artan varyantlara karşı elimizde aşı silahının yanında bir de tedbirlere uyum gücü var. Tedbirlere uyarak varyantlardan da korunabiliriz. Önümüzdeki günler özlemle beklediğimiz bayramın hemen öncesi. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz. Tedbirsizlik, elimizdeki silahları etkisiz kılabilir. Tedbir güvencemizdir. Kapalı ve havalandırması sınırlı olan alanlarda kalabalıklara karışmamalı bayramı kendimize ve sevdiklerimize zarar veren hale getirmemeliyiz. Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak. Son kez bu bayram birbirimizle temastan uzak duralım."



