BionTech aşısının 2. dozu ne zaman vurulur? İki aşı arası kaç gün?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Biontech aşısının ilk dozunu vurulanları ve Biontech aşısı tercih etmek isteyen vatandaşları bağlayan önemli bir açıklama geldi. Vatandaşlar Biontech aşısının 2. dozu ne zaman vurulur sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. Peki BionTech aşısının 2. dozu ne zaman vurulur?

BİONTECH AŞISININ 2. DOZU NE ZAMAN VURULUR?

Aşının oluşturduğu koruyuculuk düzeyinin değerlendirildiği toplantıda, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alınmıştı. Bu kapsamda iki dozun uygulanması arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olması kararlaştırılmıştı.

Alınan ilk karara göre BioNTech aşısının ilk dozunu olanların ikinci dozları 28 gün sonra yapılmayacak ve bu aşının ilk dozunu olup 28 gün sonrası için ikinci doz randevusu alanların işlemleri ertelenecekti. Bu kişilere SMS ile bilgilendirme yapılacak ve aynı şekilde bu vatandaşlar, ikinci doz randevularını, birinci dozdan 6-8 hafta sonrasına alabilecekti.

Fakat dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı duyurmasının ardından yeni bir karar alındı. Bakanlık, ilk doz aşısını yaptırmış olanlar yönünden kararı iptal etti. İlk doz aşısını yaptıranlar, ikinci doz randevularını yine 28 gün sonraya alabilecek.



