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BioNTech aşısının 3. dozu vücudu nasıl etkiliyor! Araştırmanın sonuçları paylaşıldı

27.08.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman BioNTech aşısının üçüncü doz araştırmalarından ilk veriler açıklandı. Yapılan araştırmaya göre 3. doz BioNTech aşılarının vücuda yan etkisi ikinci doz aşıdan farklı değil. Ayrıca 3. doz aşı 3 kattan fazla antikor oluşturuyor.

BioNTech aşısının 3. dozu vücudu nasıl etkiliyor! Araştırmanın sonuçları paylaşıldı

BioNTech aşısının 3. doz aşısının vücuda etkileri araştırıldı. Buna göre 3. doz 3 kattan fazla koruyor. Uzmanlara göre 3 doz BioNTech aşısı uygulaması Türkiye'de de gündeme gelebilir. 3. doz aşı antikor seviyesini 3 kattan daha fazla artırıyor. Yan etkileri ikinci doz aşıdan farklı değil. ABD 3. doz BioNTech aşısının kullanılması için onay bekliyor.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bu MRNA aşılarını en erken toplumun büyük bir kısmını uygulayan ülke İsrail olmuştu ve onlar şunu gördüler sekizinci dokuzuncu aydan sonra kişileri tekrar pozitif ettiklerini gördüler. Böyle bir veri vardı, arkasından firmanın yapmış olduğu çalışmalarda BioNTech firmasının yapmış olduğu çalışmalarda şu görüldü altıncı yedinci aydan sonra antikor seviyelerinde bir miktar azalma oldu. Bunun üzerine tekrar bir hatırlatma dozu veya üçüncü doz yapılması gündeme geldi" dedi.

ABD'de onay çıkması halinde 20 Eylül itibarıyla üç doz MRNA aşısının uygulanması gündemde.

3 DOZ MRNA AŞI UYGULAMASI

Türkiye'de üç doz Sinovac veya iki doz Sinovac bir doz BioNTech aşısı yapılıyor.
Uzmanlara göre bu veriler ışığında önümüzdeki süreçte iki doz BioNTech aşısı yaptıranlara üçüncü doz MRNA aşısı uygulanabilir.

Prof. Dr. Kara konuyla ilgili şunları aktardı:

"Siz ikinci doz BioNTech aşısını olduktan sonra geçen süre altı ay veya daha fazlaysa üçüncü dozun uygulanması sanki gerekiyor gibi veriler şu anda bunu gösteriyor. Bizim ülkemizde de bu yönde değerlendirme yapılıp uygulama yapılacaktır." (TRT HABER)

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