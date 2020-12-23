BioNTech aşısının dağıtımı AB'de başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), BioNTech ile toplamda 200 milyon doz aşı almak için anlaşmış durumda. Firmalar ABD ile 1.95 milyar dolar karşılığında ek 100 milyon doz için anlaşıldığını açıkladı. BioNTech, en az 70 milyon dozun Haziran ayının sonuna kadar ABD'ye dağıtılmış olacağını açıkladı.

Diğer ülkelerde durum ne?

Avrupa İlaç Dairesi'nin Pazartesi günü BioNTech-Pfizer aşısına yeşil ışık vermesinden birkaç saat sonra AB Komisyonu da aşıya onay verdiğini açıklamıştı. Aşılamaların Almanya dahil birçok AB ülkesinde 27 Aralık'ta başlaması planlanıyor.

Pfizer, ilk partinin nereye dağıtıldığına dair bilgi vermedi. Alman yetkililer, 150 bini aşkın dozun sevkiyatının Cumartesi günü yapılmasını bekliyor. Bu miktarı yıl sonuna kadar yaklaşık 1,2 milyon dozun takip etmesi planlanıyor.

Pfizer ve BioNTech ortaklığında koronavirüse karşı geliştirilen aşını dağıtımı bugün Avrupa Birliği'nde başladı. Donduruculu üç kamyonun Belçika Puurs'daki Pfizer fabrikasından bu sabah polis eşliğinde ayrıldığı bildirildi.

İsviçre aşılamaya AB ülkelerinden önce başladı. 90 yaşındaki bir huzur evi sakini bugün aşılanarak ülkede BioNTech-Pfizer aşısının uygulandığı ilk kişi oldu. Luzern Kantonu Sağlık Direktörü Guido Graf, Noel'den önce aşılamanın başlamasından dolayı memnun olduğunu ve bunun korona ile mücadelede önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de ülkesinde aşılamanın Perşembe günü başlayacağını duyurdu. Belgrad, başlangıçta 5 bin doz BioNTech aşısı bekliyor. Vucic, önceliğin yaşlılara verileceğini söyledi. Sırbistan'da şimdiye kadar korona nedeniyle 2 bin 800 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da da aşılama Perşembe günü başlıyor. Ülke ilk etapta 7.5 milyon doz BioNTech aşısı almayı ve orta vadede bu miktarı 34.4 milyon doza çıkarmayı planlıyor.

AFP / AI, BK

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