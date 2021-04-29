BioNTech çocuklara aşı için başvuruya hazırlanıyor

Almanya Sağlık Bakanı, onay çıkması halinde yaz tatilinde çocuklara aşıya başlanabileceğini söyledi.

Biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD'li partneri Pfizer, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının 12 yaşından itibaren çocuklara da uygulanması için Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı ilaç değerlendirme ve denetleme kurumu Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurmaya hazırlanıyor. BioNTech sözcüsü tarafından Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, söz konusu başvurunun muhtemelen "gelecek günlerde" yapılacağı belirtildi.

Spiegel ise aşının 12 yaşından itibaren çocuklara da vurulabilmesine ilişkin başvurunun gelecek Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Haberde, BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin'in "Şartlı onay için 12-15 yaş arasındakilere ilişkin araştırma verilerini ABD'ye ilettik, Avrupa'da da başvuru için son aşamadayız" sözleri aktarıldı.

Uğur Şahin, Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleri ile dün gerçekleştirdiği sohbet toplantısında da, sayısı az olmakla birlikte çocuklar arasında da ağır vakalara rastlandığını belirtmiş ve "Biz çocuklara aşı imkanı sunulmasının mantıklı olacağı görüşündeyiz. Çünkü bu sürü bağışıklığını güçlendirecektir, ayrıca riskleri de azaltacaktır. Ancak çocuklara yönelik araştırma sonuçlarını henüz bilmiyoruz beklememiz gerekecek" demişti.