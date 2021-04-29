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BioNTech çocuklara aşı için başvuruya hazırlanıyor

29.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BioNTech 12 yaş üzerindeki çocuklara da koronavirüs aşı onayı için gelecek hafta EMA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

BioNTech çocuklara aşı için başvuruya hazırlanıyor

Almanya Sağlık Bakanı, onay çıkması halinde yaz tatilinde çocuklara aşıya başlanabileceğini söyledi.

Biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD'li partneri Pfizer, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının 12 yaşından itibaren çocuklara da uygulanması için Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı ilaç değerlendirme ve denetleme kurumu Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurmaya hazırlanıyor. BioNTech sözcüsü tarafından Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, söz konusu başvurunun muhtemelen "gelecek günlerde" yapılacağı belirtildi.

Spiegel ise aşının 12 yaşından itibaren çocuklara da vurulabilmesine ilişkin başvurunun gelecek Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Haberde, BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin'in "Şartlı onay için 12-15 yaş arasındakilere ilişkin araştırma verilerini ABD'ye ilettik, Avrupa'da da başvuru için son aşamadayız" sözleri aktarıldı.

Uğur Şahin, Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleri ile dün gerçekleştirdiği sohbet toplantısında da, sayısı az olmakla birlikte çocuklar arasında da ağır vakalara rastlandığını belirtmiş ve "Biz çocuklara aşı imkanı sunulmasının mantıklı olacağı görüşündeyiz. Çünkü bu sürü bağışıklığını güçlendirecektir, ayrıca riskleri de azaltacaktır. Ancak çocuklara yönelik araştırma sonuçlarını henüz bilmiyoruz beklememiz gerekecek" demişti.

Avrupa İlaç Ajansı'nın, aşılara ilişkin değerlendirmesinin sonuçlanması dört ile altı hafta sürüyor. BioNTech'in başvurusunu gelecek hafta yapması halinde, EMA'nın Haziran ayı başında veya ortasında aşıya onay verebileceği tahmin ediliyor. Bu durumda, 12 ile 15 yaş arasındakilere aşı yapılması mümkün olabilecek. BioNTech/Pfizer aşısı, Avrupa Birliği'nde 16 yaş üzerindekilere yapılıyor.

YAZ TATİLİNDE ÇOCUKLARI AŞILAMAK MÜMKÜN

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşıya onay verilmesi halinde yeni öğretim yılının başında çocuklara da aşı yapılabileceğini söyledi. "Onay verilirse, en geç yaz tatilinde 12 yaş üzerindekileri de aşılayabileceğiz" diyen Spahn, aşıya onayın en kısa zamanda verileceğini inandığını da sözlerine ekledi.

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş Robert Koch Ensitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler de Spahn ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs vakalarının çocuklar arasında arttığını söyledi. "Enfeksiyonun gerçekleşmesinde kesinlikle çocukların da katkısı var" diyen Wieler, kreş ve okullarda hijyen kurallarına "ya hiç uyulmadığına ya da kararlılıkla uyulamadığına" dikkat çekti. Wieler, çocuklar arasında ağır vakalar az görülse de, araştırmaların çocuklarda da Covid-19'un uzun süreli etkilerinin olabildiğini gösterdiğini kaydetti.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDE AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

BioNTech/Pfizer'in çocuklar üzerindeki aşı çalışmaları sürüyor. Şirket, altı aylık bebeklerden 11 yaşına kadar olan çocuklar üzerinde çalışmalar yürütüyor. Uğur Şahin, Spiegel'e yaptığı açıklamada, "5-12 yaş arasındakiler için sonuçları Temmuz'da, daha küçük çocuklara yönelik sonuçları ise Eylül'de alabileceğiz, bunun değerlendirilmesi ise dört ile altı hafta sürecek" dedi. Şahin, "Eğer her şey yolunda giderse, bütün veriler değerlendirildikten sonra, söz konusu yaş gruplarındaki bütün çocuklar için farklı ülkelerde aşı onayı başvurusu yapabiliriz" şeklinde konuştu.

BioNTech/Pfizer, 12-15 yaş arasındaki çocuklar üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını ise Mart ayı sonunda açıklamıştı. ABD'de yürütülen araştırmaya 2 bin 300 kişi katılmış ve aşının etkililiğin yüzde 100 olduğu tespit edilmişti.


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