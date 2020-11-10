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BioNTech Corona Aşısında Bölgesel Fiyatlandırma Uygulayacak

10.11.2020 18:54 | Son Güncelleme

BioNTech yetkilisi Richardson, Dünya çapında aşı erişimini garanti etmeyi amaçladıklarını söyledi bunu yaparken de farklı bölgeler için farklı fiyatlandırma yapacaklarını kaydetti

BioNTech Corona Aşısında Bölgesel Fiyatlandırma Uygulayacak

Etkili bir Corona virüsü aşısı geliştirme yarışını önde götüren Alman biyoteknoloji firması BioNTech, iki dozluk Corona aşısını "piyasa değerinin altında" fiyatlandırmayı planladığını ve fiyatlandırma yaparken ülke ya da bölgeler arasındaki farklılıkları gözeteceğini bildirdi.

Financial Times'ın online düzenlenen bir etkinliğinde konuşan BioNTech strateji sorumlusu Ryan Richardson, Amerikan ilaç firması Pfizer ile ortak geliştirilen ve ruhsat başvurusu aşamasında olan Corona virüsü aşısının etiket fiyatının, aşının özel sektördeki yatırımcılarının maruz kaldığı mali riskleri yansıtacağını kaydetti.

Ryan Richardson, "İnovasyonun sermaye ve yatırım gerektirdiği gerçeğini gözönünde bulundurarak dengeli bir yaklaşım benimsemeye çalıştık. Bu nedenle aşımızı, içinde bulunduğumuz durumu yansıtan tipik piyasa oranlarının oldukça altında fiyatlandırmayı planlıyoruz. Dünya çapında geniş kapsamlı aşı erişimini garanti etmeyi amaçlıyoruz. Dünyanın farklı bölgeleri için farklı fiyatlandırma olmasını bekliyorum" şeklinde konuştu, ancak farklı fiyat etiketlendirme konusunda ayrıntıya girmeyi reddetti.

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının yüzde 90'ın üzerinde etkinlik sağladığı belirtildi.

Pfizer, Temmuz ayında ABD hükümetiyle yaptığı anlaşma uyarınca tek dozu 19,5, iki dozu 39 dolardan olmak üzere Amerika'ya 100 milyon doz aşı tedarik edecek. Daha sonra müzakere edilecek şartlar altında Amerika'ya 500 milyon dozluk aşının satılması seçeneği de anlaşma kapsamında yer alıyor.

Öte yandan Avrupa Komisyonu, yarın, Pfizer ve BioNTech ile aşı tedariği sözleşmesi yapma konusunu ele alacak. Komisyon, hafta başında yaptığı açıklamada 300 milyon dozluk anlaşmanın imzalanmaya yakın olduğu bildirildi, ancak mali şartlara ilişkin açıklama yapılmadı.

Richardson ayrıca 2021'de 1 milyar 300 milyon doz aşı tedarik etme hedefinin gelecek yılın ikinci yarısında imalatın arttırılmasının sonucu olacağını söyledi.
Pfizer'a göre 2021 yılının ilk yarısında "ciddi miktarda aşı tedariği" sağlansa da yıl boyunca imalatın artarak devam etmesi planlanıyor.

BioNTech'in strateji sorumlusu Richardson, Alman firmasının kamu sektörü desteği almasına rağmen yatırımcılarının aldığı riskin, aşıdan gelecek mali kazanımlardan pay alma hakkı elde etmelerini sağlayacağının altını çizdi.
Richardson, "Ciddi mali risk altına girdik. Sermaye piyasasında sermayeyi yükselttik" dedi.

Kar amacı gütmeyen ve gelecekte baş gösterebilecek salgınlar için aşı çalışmaları yapılmasına önayak olan Epidemi Hazırlılık İnovasyonları Koalisyonu adlı kuruluşun başkanı Richard Hatchett, Pfizer ve BioNTech projesinin, önde gelen 10 aşı geliştiren firma arasında "ciddi miktarda kamu sektörü finansmanı" almayan tek proje olduğunu kaydetti.

Avrupa Yatırım Bankası, Haziran ayında, Corona aşısı geliştirme ve imalatı için BioNTech'e 100 milyon Euro borç finansmanı sağlamıştı.

Almanya Araştırma Bakanlığı ise Eylül ayında aşı çalışmasında bazı kritik aşamaları tamamlaması, aşı geliştirme ve imalatını hızlandırması şartıyla BioNTech'e 375 milyon Euro hibe etmişti.

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