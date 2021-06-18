Biontech ikinci doz ne zaman olmalı? İki doz arası süre ne kadar olmalı?

Aşı tedariğinin hızlanması ve milyonlarca insana aşı hakkı verilmesi ile beraber birçok kişi Sinovac ve Biontech aşılarını araştırmaya başladı. Özellikle yan etkisinin fazla olmasına rağmen koruyuculuğunun daha fazla olduğu söylenen Biontech aşısı için araştırmalar hızla sürüyor. İki doz arası sürenin ne kadar olması ile ilgili tartışmalar sürerken, tüm detayları sizin için haberimizde derledik.

BİONTECH İKİNCİ DOZ NE ZAMAN OLUNMALI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.

Bu çerçevede Haziran ayında ülkemize gelen BioNTech aşıları için 2.doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği kaydedildi. Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.

Ancak aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda, BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.