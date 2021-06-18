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Biontech ikinci doz ne zaman olmalı? İki doz arası süre ne kadar olmalı?

18.06.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda aşı tedariğinin de sağlanması ile aşılama hızında büyük gelişmeler yaşandı. Yaş sınırı 35 yaşa kadar düşerken, SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlara da aşı hakkı verildi. Bunun ardından milyonlarca vatandaş aşılar hakkında araştırma yapmaya başladı. Özellikle iki doz aşı arasında ne kadar bir zaman geçmesi gerektiği ise tartışılmaya başlandı. Peki Biontech aşısının ikinci dozu ne zaman olunmalı?

Biontech ikinci doz ne zaman olmalı? İki doz arası süre ne kadar olmalı?

Aşı tedariğinin hızlanması ve milyonlarca insana aşı hakkı verilmesi ile beraber birçok kişi Sinovac ve Biontech aşılarını araştırmaya başladı. Özellikle yan etkisinin fazla olmasına rağmen koruyuculuğunun daha fazla olduğu söylenen Biontech aşısı için araştırmalar hızla sürüyor. İki doz arası sürenin ne kadar olması ile ilgili tartışmalar sürerken, tüm detayları sizin için haberimizde derledik.

BİONTECH İKİNCİ DOZ NE ZAMAN OLUNMALI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.

Bu çerçevede Haziran ayında ülkemize gelen BioNTech aşıları için 2.doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği kaydedildi. Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.

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Ancak aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda, BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

BİONTECH’İN YAN ETKİSİ VAR MI?

Uzmanlar BioNTech aşısının en sık görülen yan etkilerini “Aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, ateş yapabiliyor. Çok ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık” sözleriyle anlatıyor.

SİNOVAC BİONTECH FARKI

Geleneksel aşılarda enfeksiyona sebep olan virüsler, zayıflatılarak ya da etkisizleştirilerek vücuda enjekte ediliyor, böylelikle vücut, kendisine zarar veremeyecek hale gelen virüse karşı bağışıklık kazanmayı öğreniyor.

Buna inaktif aşı deniyor ve bu teknik Sinovac aşısının temelini oluşturuyor.

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mRNA tabanlı aşılarda ise virüsün tamamı yerine, genetik bilgisini taşıyan mRNA zincirinden kritik bir kısım vücuda enjekte ediliyor.

Viral vektör aşılarında da yine gen teknolojisi kullanılarak, virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı, başka bir virüs içine yerleştiriliyor ve vücuda veriliyor.

BioNTech ve Moderna aşıları RNA tabanlı, Sputnik V ve Oxford/Astrazeneca aşıları da viral vektör tabanlı aşılar.

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