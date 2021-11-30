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BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den tedirgin eden Omicron açıklaması

30.11.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili olarak, "Diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir" uyarısında bulundu. Şahin, "Aşı, hastalığın hafif atlatılmasına yardımcı olacaktır" dedi.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den tedirgin eden Omicron açıklaması

Güney Afrika'da görülen Omicron varyantı, birçok ülkede daha tespit edilmiş, uzmanlar virüsün yeni varyantına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

BioNTech aşısının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin de yeni varyant Omicron'a ilişkin Wall Street Journal'a (WSJ) konuştu.

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"ENFEKSİYON KAPMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Şahin, yeni varyantla ilgili "Bu varyant diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir, enfeksiyon kapma ihtimali yüksek" dedi.

AŞILARIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Aşıların önemine vurgu yapan Şahin, "Aşılar, hastalığın hafif atlatılmasına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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