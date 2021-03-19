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BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye Almanya’da liyakat nişanı

19.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs (Covid-19) salgınında geliştirdikleri aşıyla hayat kurtaran BioNTech kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye, Almanya’da Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Şahin ve eşi Türeci, Bellevue Sarayı’nda düzenlenen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılımıyla liyakat nişanı takdim edildi.

"GELİŞTİRDİĞİNİZ AŞI İNSANLIĞA HİZMETTİR"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, "Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir. Şu anda bu yüzden burada bulunuyoruz.

Bu aşı sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda insanlığın sosyal yaşantısının devamını da kurtarıyor" ifadelerini kullandı. "Sizlerin hikayesi insanlık için en iyi ilham kaynağıdır" diyen Steinmeier, Almanya’nın salgını kontrol altına alacağını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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