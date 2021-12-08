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Biontech: Omicron'a karşı koruma için hatırlatma dozu gerekiyor

08.12.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biontech ve Pfizer'in araştırması, Omicron varyantına karşı koruma için hatırlatma dozunun gerekli olduğunu gösterdi.

Buna göre, hatırlatma dozu, antikor derecesini 25 kat artırıyor.ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman Biontech, Covid-19'a karşı ürettikleri mRNA bazlı aşının üçüncü dozdan itibaren yeni koronavirüs varyantı Omicron'a karşı koruma sağladığını açıkladı. İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, araştırmalara göre ikinci dozdan sonra ise aşının etkisinin düşük olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, laboratuvarda yapılan geçici araştırmalar aşının iki dozunun Omicron'a karşı nötralizasyon derecesinin düşük olduğunu gösterdi. Ancak iki doz aşının bile hastalığın ağır seyretmesini engelleyeceği tahmin ediliyor. Araştırmalar, üç doz aşının ise varyantı nötralize edebildiğini ortaya koydu. Araştırmalar ayrıca, iki doz aşıya kıyasla hatırlatma dozunun hastalığa karşı bağışıklığa işaret eden antikor derecesini 25 kat artırdığını gösterdi.

Açıklamada, Biontech ve Pfizer'in Omicron varyantına karşı aşı çalışmalarına başladığı, bu varyanta karşı aşının daha yüksek ve uzun süreli koruma gerektirmesi halinde, aşının Mart ayı sonuna kadar hazır olabileceği bildirildi.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Biontech CEO'su Uğur Şahin, "İlk veriler hatırlatma aşısının Omicron varyantının yol açabileceği ağır hastalığa karşı hâlâ yeterli koruma sağladığını gösteriyor" dedi. Şahin, "Dünya genelinde geniş kapsamlı aşı ve hatırlatma dozu kampanyaları ile dünya çapında insanları daha iyi koruyabilir ve kışı atlatabiliriz" ifadesini de sözlerine ekledi.

Uğur Şahin, geçen hafta yaptığı açıklamada da aşı olanların Omicron varyantının yol açabileceği ağır hastalığa karşı muhtemelen korunduğunu belirtmiş, üçüncü hatırlatma dozu sonrasında korumanın artacağına dikkat çekmişti. Şahin, belirli bir süre sonra varyantlara karşı yeni bir aşı gerekeceğini ifade etmişti.

Varyanta ilişkin endişeler

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı, dünya genelinde endişeye yol açıyor. Hızla yayılan yeni varyant şimdiye kadar altı kıtada, yaklaşık 50 ülkede görüldü. Berlin Charite Hastanesi'nde viroloji uzmanı olan ve Alman hükümetine danışmanlık yapan Christian Drosten, Güney Afrika ve İngiltere'de her iki ile üç gün içinde vaka sayısının katlandığına dikkat çekiyor.

Omicron varyantının diken (spike) proteininde çok sayıda mutasyonun tespit edildiğini ifade eden bilim insanları, hızla yayılmasının yanı sıra varyanta karşı aşıların yeterli koruma sağlamayabileceğinden kaygı duyuyor.

Varyantın Covid-19'un seyrini nasıl değiştirdiğine dair henüz temsiliyet gücü olan çalışmalar bulunmuyor. Güney Afrika'daki doktorlar, Omicron'un ağır hastalığa yol açmadığını bildirirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şimdiye kadar bu varyant nedeniyle hayatını kaybeden olmadığını açıklamıştı.

DW,Reuters/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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