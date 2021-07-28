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BioNTech-Pfizer'dan Delta varyantı açıklaması

28.07.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BioNTech-Pfizer, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3'üncü dozunun antikor seviyelerini artırarak Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağladığını duyurdu.

BioNTech-Pfizer'ın açıkladığı verilere göre, 18-55 yaş grubunda 3'üncü doz BioNTech aşısı olanların antikor seviyelerinin ikinci doza kıyasla 5 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

65-85 yaş aralığındaki 3'üncü doz aşı olan kişilerde ise antikor seviyelerinin ikinci doza göre 11 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

"YÜZ KATA KADAR ETKİLİ"

Söz konusu verilerde, 3'üncü dozun, daha yüksek antikor üreterek Kovid-19'un Beta gibi diğer varyantlara karşı da etkili olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, BioNTech-Pfizer'dan bilim insanları, "3'üncü dozun Delta varyantına karşı ikinci ve ilk doza nazaran 100 kata kadar etkili olma potansiyeli olduğunu" öne sürdü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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