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BioNTech Takviye Dozlarına Bugün Başlanıyor

04.11.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı, öncelikli olarak 60 yaş üzerindekilere, kronik hastalığı olanlara, sağlık çalışanlarına ve diğer risk grubundaki işlerde çalışanlara yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce Pfizer/BioNTech’in Corona aşısından iki doz olanlara takviye dozlara bugün itibariyle başlanacağını açıkladı.

Çin yapımı Sinovac aşısından iki doz olanlara takviye dozlara, aşının etkisinin daha çabuk azaldığı gerekçesiyle daha önce başlanmıştı. Son verilere göre, şu ana kadar 11 milyon 200 binden fazla kişi Sinovac’ın üçüncü dozunu oldu.

Bilim Kurulu toplantısının ardından dün akşama saatlerinde, alınan yeni kararlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozlarının uygulanmasına bugün başlanacağını belirtti. Koca’nın açıklamasına göre, üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı, 60 yaş üzerindekilere, kronik hastalığı olanlara, sağlık çalışanlarına ve diğer risk grubundaki işlerde çalışanlara yapılacak.

Turkovac deneyi için gönüllülere çağrı

Konuyla ilgili açıklamayı, Twitter üzerinden yazılı bir mesajla paylaşan Koca, yerli aşı Turkovac’ın devam eden çalışmalarında gönüllü olmaları için 18-59 yaş arası yurttaşlara da çağrıda bulundu: “Ülkemizin gururu yerli aşımız Turkovac’ın seri üretime geçmesi için halen gönüllülere ihtiyacı var. Bu gücü hayata geçirmek için, 18-59 yaş arası iki doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı, hatırlatma dozu için gönüllü olmaya davet ediyoruz.”

Açıklamada yer alan son verilere göre, Türkiye genelinde iki doz aşı olmaya uygun olan kişiler arasında aşı olanların oranı yüzde 59. Koca, “sürü bağışıklığının yakalanması için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkması gerektiğini” hatırlattı.

Eylül ayından bu yana günlük yeni vaka sayıları 30 binlerde seyrederken, sağlık yetkilileri bu yüksek enfeksiyon oranını aşılamadaki düşük orana bağlıyor.

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