Biontech ve Pfizer aşılarında yeni gelişme! Biontech aşısında son gelişmeler nelerdir? BA.4 ve BA.5 belirtileri nelerdir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci açıkladı

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 virüsünün etkileri hâlâ devam ediyor. Milyonlarca insanın ölümüne ve sağlığında değişime neden olan Covid-19 etkilerinden korunmak için oldukça dikkatli ve bilinçli olmak gerekiyor. Vatandaşlar artan Covid-19 vakaları nedeniyle çeşitli endişeler yaşıyor. Son dönemde yaşanan BA.4 ve BA.5 Omicron varyantları bu virüsün hızla yayılmasına neden oluyor. Financial Times'ta yer alan habere göre Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech’ten beklenen açıklama geldi.

AŞININ EKİM AYINDA DAĞITIMA ÇIKMASI AMAÇLANIYOR

Alman biyoteknolojisinin yıl sonunda talepte bir artış öngörmesi nedeniyle BioNTech ve Pfizer, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanmış bir Covid-19 aşısının klinik denemesine bu ay başlayacak. BioNTech, BA.1 varyantını hedefleyen ilk Omicron aşısının dozlarını ilkbahardan beri üretiyor ve bir düzenleyici tarafından onaylandığında teslime hazır. Şirket, düzenleyici onayı alırsa, Ekim ayı başlarında BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı güçlü olacak aşıyı dağıtıma çıkarmayı amaçlıyor.

DİĞER VARYANTLARA GÖRE DAHA GÜÇLÜ

Baş sağlık görevlisi Özlem Türeci, farelerde yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin (daha önce öngörücü olan) BA.4 ve BA.5'i hedef alan atışın, bu varyantlara ve Omicron'un diğer tüm alt varyantlarına karşı daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardığını gösterdiğini söyledi. Bu verilerin, kapsamlı deneyimleri ve önceki Covid aşılarından elde edilen verilerle birleştiğinde, acil durum onayı için yeterli olabileceğini ve "zamanında müdahale" sağlayabileceğini söyledi.

BA.4 VE BA.5 VARYANTLARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yeni varyantların belirtileri şöyle sıralanmaktadır: