BioNTech ve Pfizer'dan Omicron açıklaması! Tarih verdiler

BioNTech ve Pfizer, koronavirüse karşı üç doz aşının yeni Omicron varyantını etkisiz hale getirecek antikor seviyesini sağladığını açıkladı.
BioNTech ve Pfizer, aşılarının Omicron'a karşı etkinliğine yönelik yaptıkları ilk resmi açıklamada, iki doz aşının daha düşük nötralize edici antikorlar sağladığını, üçüncü dozun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığını ifade ettiler.
Şirketler gerekirse, Mart 2022'de Omicron varyantına karşı bir aşı üretebileceklerini açıkladılar.
Kaynak: Reuters
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