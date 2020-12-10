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Biontech ve Pfizer’in aşı belgeleri hacklendi

10.12.2020 00:03 | Son Güncelleme:
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Biontech ve Pfizer’in aşı belgeleri hacklendi

Alman Biontech ve ABD'li Pfizer Avrupa İlaç Dairesi'ne (EMA) yapılan siber saldırıda geliştirdikleri koronavirüs aşısına ait belgelere "yasa dışı" giriş yapıldığını açıkladı.

BioNTech ve Pfizer, Avrupa İlaç Dairesi'ne (EMA) siber saldırıda bulunularak, geliştidikleri koronavirüs aşısı ile ilgili belgelere yasa dışı olarak giriş yapıldığını açıkladı.

BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da, Avrupa Birliği'nde (AB) ilaç ve aşıların değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu olan EMA'ya başvurmuştu. EMA da BioNTech'in açıklamasından saatler önce siber saldırıya uğradığını duyurmuş, ancak saldırı ile ilgili detay vermemişti.

Pfizer ve Biontech, EMA'dan siber saldırı hakkında detaylı bilgi beklediklerini belirterek Avrupa İlaç Dairesi'nin, olayın aşının onay sürecini etkilemeyeceği yönünde kendilerine güvence verdiğini açıkladı. Saldırının nasıl gerçekleştiği, kimin sorumlu olduğu ve başka hangi bilgilerin tehlikede olduğuna dair ise bilgi verilmedi.

Merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde olan EMA’dan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

Söz konusu siber saldırı, EMA’nın Başkanı Emer Cooke'un, Avrupa Parlamentosu’na aşının onay süreci ile ilgili bilgi vermesinden bir gün önce gerçekleşti.

EMA, Biontech ve Pfizer'in aşısıyla ilgili kararını en geç 29 Aralık'ta, ABD'li Moderna'nın aşısı ile ilgili kararını da 12 Ocak’ta vereceğini açıklamıştı.

Siber saldırılar artışta

Koronavirüs pandemisi sırasında sağlık sektörü ve tıbbi kuruluşlara yönelik siber saldırılarda artış yaşanıyor. İngiltere geçen temmuz ayında Kremlin ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği hackerları, koronavirüs aşısıyla ilgili araştırma yapan laboratuvarlara saldırmakla suçlamıştı.

Wall Street Journal aşı geliştiren Johnson & Johnson, Novavax, AstraZeneca şirketleri ve Güney Kore’deki bazı laboratuvarların da siber saldırıya uğradığını bildirmişti.

İspanyol El Pais gazetesi ise Eylül ayında İspanya’daki bazı laboratuvarların Çinli siber suçluların saldırısına uğradığını yazmıştı.

Microsoft da geçen ay yaptığı açıklamada devletler ve "kötü aktörler" tarafından virüsle mücadele eden sağlık organizasyonlarına siber saldırı düzenleyenlerin üstüne gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

IBM ise geçen hafta yaptığı açıklamada aşının dağıtımına yönelik çalışan şirketlere büyük bir ihtimalle bazı devletler tarafından desteklenen bir dizi saldırıyı ortaya çıkardığını açıklamıştı.

Reuters,AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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