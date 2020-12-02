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Biontech ve Pfizer'in aşısına ilk izin İngiltere'den

02.12.2020 11:17 | Son Güncelleme:
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Biontech ve Pfizer'in aşısına ilk izin İngiltere'den

İngiltere, Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği korona aşısına acil kullanım izni veren ilk ülke oldu.

Avrupa Birliği'nde de yetkili makamların kararı heyecanla bekleniyor.İngiltere İlaç Denetim Kurumu'nun Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği BNT162b2 kodlu korona aşısına kullanım izni verdiği açıklandı. İngiltere, bu aşıya kullanım izni veren dünyadaki ilk ülke oldu. Biontech ve Pfizer'den yapılan açıklamada, aşı dozlarının İngiltere'ye önümüzdeki günlerde ulaştırılacağı belirtilerek "Covid-19 aşısı için verilen bu ilk acil kullanım izni, çığır açan bilimsel bir dönüm noktasıdır" denildi.

Biontech şirketi ve Pfizer, ortak geliştirdikleri korona aşısı için Avrupa İlaç Kurumu'na (EMA) kullanım izni başvurusunda bulunmuştu. EMA'nın başvuruyu 29 Aralık'a kadar incelemesi ve kararını açıklaması bekleniyor. Ancak nihai karar AB Komisyonu'nda. Komisyon, EMA'nın tavsiyesi doğrultusunda aşının kullanıp kullanılamayacağını izin verecek. Biontech, AB'den kullanım izni çıkması durumunda aşının Aralık ayı içinde sevkiyatına ve ardından da aşılama uygulamasına başlanabileceğini söylüyor.

Yüzde 95 koruma sağlıyor

Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği BNT162b2 kodlı aşının, yapılan kapsamlı testlerin ardından etkisinin Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı saptanmıştı. Aşının tüm yaş gruplarında ve farklı demografik özellikleri olan kişilerde hemen hemen aynı oranda koruma sağladığı ve ciddi bir yan etkisinin de görülmediği belirtiliyor. Aşının 65 yaş üstündekilerde ise yüzde 94 koruma sağlıyor.

Ancak aşının enfeksiyona karşı ne kadar süre koruma sağladığı bilinmiyor.

Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıyı kullanmayı planlayan ülkeler arasında Türkiye de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamaya Aralık ayında başlamak istediklerini söylemişti. Türkiye'de kullanılacak bir diğer aşı da Çin'de Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısı.

Biontech ile Pfizer ortaklığı ile üretilen aşı RNA teknolojisi kullanılarak geliştirildi.

dpa,DW/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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