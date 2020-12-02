Biontech ve Pfizer'in aşısına ilk izin İngiltere'den

Avrupa Birliği'nde de yetkili makamların kararı heyecanla bekleniyor.İngiltere İlaç Denetim Kurumu'nun Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği BNT162b2 kodlu korona aşısına kullanım izni verdiği açıklandı. İngiltere, bu aşıya kullanım izni veren dünyadaki ilk ülke oldu. Biontech ve Pfizer'den yapılan açıklamada, aşı dozlarının İngiltere'ye önümüzdeki günlerde ulaştırılacağı belirtilerek "Covid-19 aşısı için verilen bu ilk acil kullanım izni, çığır açan bilimsel bir dönüm noktasıdır" denildi.

Biontech şirketi ve Pfizer, ortak geliştirdikleri korona aşısı için Avrupa İlaç Kurumu'na (EMA) kullanım izni başvurusunda bulunmuştu. EMA'nın başvuruyu 29 Aralık'a kadar incelemesi ve kararını açıklaması bekleniyor. Ancak nihai karar AB Komisyonu'nda. Komisyon, EMA'nın tavsiyesi doğrultusunda aşının kullanıp kullanılamayacağını izin verecek. Biontech, AB'den kullanım izni çıkması durumunda aşının Aralık ayı içinde sevkiyatına ve ardından da aşılama uygulamasına başlanabileceğini söylüyor.