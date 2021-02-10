BioNTech yeni tesisinde üretime başladı

Şirketin Almanya'daki üçüncü tesisinde yılda 750 milyon doz aşı üretilmesi hedefleniyor.Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, korona aşısı üretimi için Almanya'nın Marburg kentinde kurduğu tesisi faaliyete geçirdi. Tesiste ilk aşamada aşının temelini oluşturan mRNA (haberci RNA) molekülünün üretileceğini belirten şirket, bu tesiste üretilecek aşıların Nisan ayı başından itibaren de sevkiyatına başlanabileceğini kaydetti.

Açıklamada tesisin tam üretim kapasitesi kullanılmaya başlandığında ise yılda 750 milyon ton aşı üretilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Şirket bu yılın ilk yarısında ise 250 milyon ton aşı üretmeyi planlıyor.

BioNTech, yeni tesisteki aşı üretim süreçlerine Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onay vermesi gerektiğine de dikkat çekti. Şirket, bunun için gerekli işlemlerin Şubat ve Mart aylarında tamamlanacağını kaydetti.

Hedef dünya genelinde 2 milyar doz

BioNTech, korona aşısını birlikte geliştirdiği ABD merkezli Pfizer ilaç firmasıyla birlikte dünya genelinden gelep aşı taleplerini karşılamaya çalışıyor. BioNTech ve Pfizer, Covid-19 aşısı üretimini dünya genelinde 2021 yılında 2 milyar doza çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan altı hafta önce aşı kampanyasının başladığı Almanya'da bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 400 kişiye ilk doz aşı yapıldı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre ikinci doz aşı olanların sayısı ise 1 milyon 100 bin civarında.

dpa/HS,EC

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