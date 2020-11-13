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BioNTech’e siber saldırı

13.11.2020 19:50 | Son Güncelleme:
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Türk kökenli bilim adamları Prof.

Türk kökenli bilim adamları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci’nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech’e iki ay önce siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.
Türk kökenli bilim adamları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci’nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, korona virüse karşı aşı çalışmalarına devam ederken, şirketin yaklaşık iki ay önce bir siber saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
BioNTech tarafından yapılan açıklamada, "Bir teknoloji şirketi olarak bu tür olaylara çok dikkatli hazırlanıyoruz ve kapsamlı önlemler aldık. Saldırının herhangi bir hasara yol açmadı. Şirketin koruyucu önlemleri yeterliydi, böylece ne belgeler sızdırıldı ne de önemli veriler geri alınamaz bir şekilde imha edildi” denildi.
Alman Siber Saldırılar Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise, BioNTech’e yapılan saldırının birkaç hafta önce Düsseldorf Üniversite Hastanesi’ne düzenlenen siber saldırıya benzediği belirtildi.
İngiliz Siber Güvenlik Merkezi, (NCSC) bilgisayar korsanlarını Moskova adına dünyanın dört bir yanındaki aşı üreticileri ve araştırma kurumları hakkında casusluk yapmakla suçladı.
Öte yandan BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının geçtiğimiz günlerde korona virüsü yüzde 90 oranında önlediği belirtilmişti.

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