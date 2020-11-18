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BioNTech'in geliştirdiği aşı ABD'de de onay bekliyor

18.11.2020 17:59 | Son Güncelleme:
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BioNTech'in geliştirdiği aşı ABD'de de onay bekliyor

BioNTech ile Pfizer şirketlerinin ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının son analizleri, aşının Covid-19’a karşı yüzde 95 koruma sağladığını ortaya koydu.

Böylece aşının ABD’de ruhsat alması önünde engel kalmadı.Almanya merkezli BioNTech ile Amerikan Pfizer şirketlerinin ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısı, yapılan son testlere göre Covid-19'a karşı yüzde 95 oranında koruma sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) nihai testlerden geçirilen aşıya, çıkan bu sonucun ardından ilgili ABD kurumları tarafından ruhsat verilmesi bekleniyor. Her iki şirket tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki iki gün içinde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) ruhsat başvurusunda bulunulacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, ABD'de elde edilen başarılı test sonuçlarının diğer ülkelerdeki ruhsat başvurularında da kullanılacağı bilgisi paylaşıldı. Almanya'da yaşayan Türk kökenli Uğur Şahin-Özlem Türeci çiftinin kurduğu ve hala yönetiminde olduğu BioNTech ile Pfizer ortaklığında geliştirilen aşı, bugüne dek gerekli ruhsatı alabilecek seviyede başarılı olan ilk koronavirüs aşısı olmuştu. Yapılan ilk testlerde, Covid-19'a karşı yüzde 90'ın üstünde koruma sağladığı tespit edilen aşının ABD'deki nihai testte başarı oranı yüzde 95 çıktı.

Bu arada ABD menşeili bir diğer ilaç şirketi Moderna da, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kendi geliştiridiği aşının yüzde 94,5 oranında başarılı olduğunu duyurmuştu.

Reuters,dpa / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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