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BioNTech'in üçüncü doz sonuçları açıklandı

21.10.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BioNTech ve Pfizer şirketleri, geliştirdikleri aşıda üçüncü dozun etkisiyle ilgili araştırma sonucunu açıkladı.

BioNTech'in üçüncü doz sonuçları açıklandı

Üçüncü dozun yüzde 95'in üstünde koruma sağladığı kaydedildi.BioNTech ve Pfizer şirketleri, birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının üçüncü dozda yüzde 95'in üstünde etki gösterdiğini açıkladı.

İki şirketin 10 binin üstünde denekle yaptıkları araştırmada bilinmeyen yan etkilere ya da aşının güvenliğiyle ilgili endişeye yol açacak işaretlere rastlanmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, araştırmanın koronavirüsün Delta varyantının baskın olduğu dönemde gerçekleştirildiği ve araştıma kapsamında daha önce iki doz BioNTech aşısı olmuş kişilere ilk iki dozla aynı miktarda üçüncü dozun uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, katılımcıların yaş ortalamasının 53 olduğu ve üçüncü dozun ikinci dozdan ortalama 11 ay sonra yapıldığı bildirildi.

Araştırma döneminde plasebo grubunda 109 koronavirüs vakasına rastlanırken üçüncü dozu olanlarda bu rakamın beş olarak kaydedildiği belirtildi. Şirketlerden yapılan açıklamada, araştırma sonucuna göre üçüncü dozun, ikinci doz sonrasında edinilen yüksek korumayı yeniden sağladığı kaydedildi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin araştırma sonucuyla ilgili olarak, "Bu önemli veriler mevcut bilgileri daha da ileriye taşımakta ve üçüncü doz aşının toplumun geniş kesimlerini bu virüse ve varyantlarına karşı korumaya yardımcı olabileceğini gö stermektedir" dedi.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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