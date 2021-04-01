BioNTech/Pfizer aşısı Güney Afrika mutasyonuna karşı etkili

Yapılan bir araştırma Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs aşısının enfeksiyonu önlemede yüzde 91,3 etkili olduğunu ortaya koydu. Söz konusu araştırma altı ay önce iki doz aşı uygulanan katılımcılar üzerinde yapıldı.

Söz konusu araştırmaya göre BioNTech/Pfizer aşısı, koronavirüsün B1351 ismi ile anılan varyantının etkili olduğu Güney Afrika'da, deneye katılanlar arasında enfeksiyonu önlemede yüzde 100 başarı gösterdi.

Varyasyonlar yayılıyor

BioNTech/Pfizer aşısının etkinlik oranı kasım ayında yapılan ve 44 bin kişinin katıldığı deneylerde yüzde 95 olarak açıklanmıştı. Ancak o zamandan bu yana virüsün farklı varyasyonları daha yaygın hale geldi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla güncellenen sonuçların en az altı aylık süre zarfında tamamen aşılanan 12 bin kişinin verilerine dayandığını belirtti. Şirket böylece Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) aşının ABD'de kullanımı için tam onay başvurusu yapabilecek. Aşının ABD'de şu anda sadece acil kullanım onayı bulunuyor.