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BioNTech/Pfizer aşısı Güney Afrika mutasyonuna karşı etkili

01.04.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs aşısının enfeksiyonu önlemede yüzde 91,3, virüsün Güney Afrika varyantı karşısında ise yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.

BioNTech/Pfizer aşısı Güney Afrika mutasyonuna karşı etkili

Yapılan bir araştırma Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs aşısının enfeksiyonu önlemede yüzde 91,3 etkili olduğunu ortaya koydu. Söz konusu araştırma altı ay önce iki doz aşı uygulanan katılımcılar üzerinde yapıldı.

Söz konusu araştırmaya göre BioNTech/Pfizer aşısı, koronavirüsün B1351 ismi ile anılan varyantının etkili olduğu Güney Afrika'da, deneye katılanlar arasında enfeksiyonu önlemede yüzde 100 başarı gösterdi.

Varyasyonlar yayılıyor

BioNTech/Pfizer aşısının etkinlik oranı kasım ayında yapılan ve 44 bin kişinin katıldığı deneylerde yüzde 95 olarak açıklanmıştı. Ancak o zamandan bu yana virüsün farklı varyasyonları daha yaygın hale geldi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla güncellenen sonuçların en az altı aylık süre zarfında tamamen aşılanan 12 bin kişinin verilerine dayandığını belirtti. Şirket böylece Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) aşının ABD'de kullanımı için tam onay başvurusu yapabilecek. Aşının ABD'de şu anda sadece acil kullanım onayı bulunuyor.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin ise araştırma verilerinin, "Bir aşının şu an yayılmakta olan varyantlara karşı etkili olarak koruma sağladığını, klinik olarak ilk kez gösterdiğini" söyleyerek bunun "sürü bağışıklığı kazanılması ve küresel toplum için bu salgının sona ermesinde kritik bir faktör" olduğunu belirtti.

Uzmanlar koronavirüsün Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının mevcut aşılara ve tedavilere karşı dirençli olabileceğinden endişe ediyor. Resmi verilere göre ABD'nin 25'ten fazla eyaletinde 300'den fazla Güney Afrika varyantı vakaya rastlandı.

İngiltere'deki Imperial College London'da görev yapan bağışıklık uzmanı Profesörü Danny Altmann, "Bu veriler gerçekten etkili bir aşıya sahip olduğumuza dair görüşümüzü destekliyor" dedi. Araştırmaya katılmayan Altmann, aşının Güney Afrika varyantına karşı etkili olmasının "özellikle dikkate değer" olduğunu belirterek bu durumun, aşının gerçek dünya şartlarında birkaç varyantı aynı anda yayılan virüs karşısında etkili olarak koruma sağlayacağını gösterdiğini kaydetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi'ne göre BioNTech/Pfizer aşısı ağır vakaları engellemede yüzde 100, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) göre aynı aşı ağır vakaları engellemede yüzde 95,3 etkili oluyor.

BioNTech ve Pfizer çalışması kapsamında aşı uygulanan kişilerde altı aya kadar ciddi bir güvenlik endişesi yaşanmadığını açıkladı.

Reuters,dpa / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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