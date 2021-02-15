Biontech/Pfizer aşısının etkisi İsrail’de kanıtlandı

İsrail'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, BioNTech ve Pfizer ortaklığında üretilen aşı, koronavirüs salgınına karşı mücadelede çok etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor. Clalit Sağlık Hizmetleri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, aşı hem semptomatik Covid-19 vakalarında hem de virüs nedeniyle ağır hastalanma oranlarında büyük gerileme kaydedilmesini sağladı.

Geniş çaplı aşılama kampanyası ile ‘model ülke' olarak nitelendirilen İsrail'de yürütülen bu araştırmada iki doz Biontech/Pfizer aşısı olan 600 bin kişinin durumu aynı sayıda, benzer tıbbi geçmişe sahip aşı olmamış kişilerin verileriyle kıyaslandı.

Bu araştırmanın sonuçlarına göre koronavirüs aşısı, semptomatik Covid-19 vakalarının yüzde 94, ağır vaka oranlarının da yüzde 92 oranında düşmesini sağlıyor.

"Yüksek düzeyde etkili”

Clalit'in Inovasyon Sorumlusu Ran Balicer, geniş çaplı testler sonucunda elde ettikleri bulguları açıklarken, BioNTech/Pfizer aşısının ikinci dozunun yapılmasından sonra aşının çok daha etkili olduğunu gözlemlediklerini duyurdu.