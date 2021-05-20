BioNTech’ten Türkiye’ye 120 Milyon Doz Aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech firması CEO’su Uğur Şahin Türkiye’ye Eylül ayı sonuna kadar 120 milyon doz Coraşısı gönderileceğini açıkladı. Bilim kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin aşı dozlarının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayacak şekilde gönderilmesini planladıklarını kaydetti ve “Türkiye’ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız” dedi.
Uğur Şahin, Sağlık Bakanı Koca’nın virüs varyantları ve destek dozlarıyla ilgili sorularını da yanıtladı.
‘‘BioNTech aşısı tüm varyantlarda etkili’’
Bugüne kadar BioNTech aşısının 30’dan fazla virüs varyantında denendiğini belirten Şahin, aşının tüm varyantlarda etkili olduğunu belirtti. Şahin son olarak Hindistan varyantıyla yapılan testlerde deaşının enfeksiyon korumasının yüzde 70-75 oranında olduğu sonucunu aldıklarını kaydetti.
Enfeksiyon geçirmiş kişilerde, ilk doz aşının yüksek antikor oluşmasını sağladığını belirten Şahin, hastalığı geçirdikten 3 ay sonra yapılacak 1 doz aşının yeterli olabileceğini belirtti.
Şahin, tam aşılanmanın ardından aşının hastalığa karşı korumasının devam etmesi için yapılacak destek dozunun ise en erken 6 ay sonra olmak üzere en geç dokuz ay sonrasına kadar yapılmasının yeterli olacağı görüşünü iletti.
Sağlık Bakanı Koca, BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in Haziran başında Türkiye’yi ziyaret edeceğini, bu ziyarette Türkiye’de üretim dahil olmak üzere yeni projelerin görüşüleceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, aşılama kampanyasının yaz aylarında hızlanmasıyla birlikte birinci önceliğin vakalardaki düşüşün kalıcı ve sürekli hale gelmesi olacağını kaydetti.
‘‘Pandemiyi gündemden çıkartacağız’’
Koca ‘‘Bundan sonra yasaklardan ziyade kişisel tedbirler ve yaygın aşılamayla bu süreci sürdürmek istiyoruz. Yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkartmak ana hedefimiz olacak. Artık salgın öncesi döneme dönmek istiyoruz’’ diye konuştu.
Koca vatandaşlara aşı konusunda hassasiyet göstermeleri ve bulabildiği aşıları olmaları çağrısı yaptı.
‘‘Yerli aşıya onay Eylül’de verilebilir’’
Koca üç yerli aşı içindeki inaktif aşı adaylarından birinin ikinci faz çalışmasının bittiğini ve gelecek iki-üç hafta içinde üçüncü faz çalışmasının başlayabileceğini ve bu aşının acil durum kullanım onayının da Eylül ayında verilebileceğini kaydetti.
Şu anda 55 yaş ve üstünün aşılandığını hatırlatan Koca, Haziran ayında 50, 45, 40 ve 20 yaş grubuna inmek istediklerini kaydetti.
Şu anda 65 yaş üstünün yüzde 84’ünün aşılandığını belirten Bakan Koca, ‘‘Biz bu oranların yüzde 90 ve üstü olmasını istiyoruz’’ diye konuştu.
Vaka sayısının 63 binden 10 binin altına düştüğüne dikkat çeken Koca, ‘‘Bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık virüsün nasıl bulaştığını vatandaşlarımız biliyor. Bundan sonra kişisel tedbirler ve yaygın aşılamayla normale dönmek istiyoruz’’ diye konuştu ve Bilim Kurulu’nun Haziran ayında sektörlerle ilgili bir çalışması olacağını belirtti.
Özellikle vaka sayısının düşmesinin hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe olan hasta sayısı konularında kendini göstereceğini kaydeden Koca, pandemiye ayrılan 10 bin 428 yoğun bakım yatağının yüzde 53,49’unun dolu olduğunu, 41 bin servis yatağının ise yüzde 35’e yakınının dolu olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanlığı günlük Corona virüsü tablosuna göre son 24 saatte testi pozitif çıkanların sayısı 9 bin 385, hayatını kaybedenlerin sayısı 207, ağır hasta sayısı 2 bin 41 olarak açıklandı.