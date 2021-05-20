BioNTech’ten Türkiye’ye 120 Milyon Doz Aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech firması CEO’su Uğur Şahin Türkiye’ye Eylül ayı sonuna kadar 120 milyon doz Coraşısı gönderileceğini açıkladı. Bilim kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin aşı dozlarının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayacak şekilde gönderilmesini planladıklarını kaydetti ve “Türkiye’ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Uğur Şahin, Sağlık Bakanı Koca’nın virüs varyantları ve destek dozlarıyla ilgili sorularını da yanıtladı.

‘‘BioNTech aşısı tüm varyantlarda etkili’’

Bugüne kadar BioNTech aşısının 30’dan fazla virüs varyantında denendiğini belirten Şahin, aşının tüm varyantlarda etkili olduğunu belirtti. Şahin son olarak Hindistan varyantıyla yapılan testlerde deaşının enfeksiyon korumasının yüzde 70-75 oranında olduğu sonucunu aldıklarını kaydetti.

Enfeksiyon geçirmiş kişilerde, ilk doz aşının yüksek antikor oluşmasını sağladığını belirten Şahin, hastalığı geçirdikten 3 ay sonra yapılacak 1 doz aşının yeterli olabileceğini belirtti.