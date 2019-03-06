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BIOR renkli görüntülerle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:25 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'nci kez düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları), kortej yürüyüşüyle başladı.

Mehmet Can MERAL BODRUM (Muğla), (DHA) Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'nci kez düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları), kortej yürüyüşüyle başladı. Bodrum Belediyesi himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteğiyle ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor ev sahipliğinde düzenlenen BIOR'a, 15 ülkeden 400'ün üzerinde sporcu katıldı. Dün (salı) kortej yürüyüşüyle başlayan program renkli görüntülere sahne oldu. Bodrum Marina'dan başlayan yürüyüş, Belediye Meydanı'nda sona erdi. Sporcular, ülkelerinin ve kulüplerinin bayraklarıyla kortejde yer aldı. Bodrum Bandosu eşliğinde ilerleyen korteje, yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 15 ülkeden sporcular, antrenörleri ve aileleriyle birlikte yaklaşık 2 bin kişi etkinliğe katıldı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi yöneticilerinden avukat Baran Akcan, Belediye Meydanı'nda kurulan sahnede alanı dolduranlara seslendi. Sponsorlara teşükkür eden Akcan, 4 gün sürecek yarışlarımızın her yıl olduğu gibi bu yıl da, muhteşem geçeceğini düşünüyoruz. Gelenekselleşen bu organizasyonumuz, Türkiye'nin tanıtımı için, Bodrum için, yelken sporu için ve hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sene görüşmek üzere diyorum, herkese iyi yarışlar dedi. Konuşma sonrası Karya Çiçekleri Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, yöresel dans gösterisi sundu. Son olarak tüm ülkeden sporcular ile kulüp temsilcileri sahneye çıkarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan kortej öncesi deneme yarışına katılan 300'ün üzerinde optimist, Bodrum açıklarında renkli görüntüler oluşturdu. Rüzgarın sıfır noktasına kadar düşmesi nedeniyle deneme yarışları erken bitti.

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