BIOS ekran kartı ayarları yapılandırma: BIOS'tan ekran kartını aktif etme nasıl yapılır?

BIOS anakartın üzerinde konumlanır, bilgisayarın açılış ve kapanışında donanımlar arasında köprü bağı kurarak sistemin sorunsuz bir şekilde açılmasına olanak sağlamaktadır. BIOS menüsü üzerinden birçok işlem yapılabilmektedir. Bilgisayara format atılabildiği gibi aynı zamanda BIOS üzerinden ekran kartı aktif hale getirilebilir. Kullanıcılar için önemli ve bir o kadar kullanışlı bir yazılım olan BIOS, bilgisayar sistemlerine dair en çok araştırılan konulardan bir tanesi olarak bilinmektedir.

BIOS’tan Ekran Kartını Aktif Etme Nasıl Yapılır?

Kullandığınız bilgisayarınızda tümleşik ekran kartı özelliklerine sahip bir ekran kartı varken ayrık bir ekran kartı takmaya karar verdiğinizde bazı durumlarda ekran kartı okunmayabilir. Bunun çözümü için BIOS ayarlarını kullanıp ekran kartını aktif etmek gerekir. Aksi takdirde sistem, anakart üzerinden gömülü ya da ayrık kartlar arasında otomatik olarak geçiş yaparak ayrık takılan ekran kartını anakartın görmemesine sebep olabilir.

BIOS üzerinden ekran kartını aktif edebilmek için bazı adımları izlemek gerekir. Bunlar:

Bilgisayarınız kapalıyken “F2”, “F10” ya da “DEL” tuşlarından bir tanesine basını tuttuktan sonra bilgisayarın güç tuşuna basılır. Böylece bilgisayar açılırken direk olarak BIOS menüsüne giriş yapılır.

Menüye girdikten sonra yapılması gereken, hangi video kartının kullanılacağına dair bir seçenek bulmaktır. Genellikle Yonga Seti üzerindedir. Burada Boot Graphic Adapter Priority satırını bulunuz.

Bu bölümü seçtikten sonra PCI Express ya da sadece PCI olması gereken seçenekler karşınıza çıkacaktır. Seçenek seçilir. Bu seçenek bilgisayarınızın PCI Express versiyonuna dahil bir ekran kartını kullanacağı anlamına gelmektedir.

BIOS’tan çık seçilir ve ardından kaydet/çık seçilir. Bilgisayar yeniden başlatılacaktır ve açıldığında sistem, seçtiğiniz ekran kartını kullanacaktır.

Eğer bu adımlar izlendiğinde sistem ekran kartını görmüyor ise takılan ekran kartında arıza olabilir ya da ekran kartı yuvasına tam yerleşmemiş olabilir. Ekran kartında bir problem yoksa BIOS ekran kartı ayarları ile aktif edilebilir.

