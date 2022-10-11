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BIOS güncelleme nedir, ne işe yarar? BIOS güncelleme nasıl yapılır?

11.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BIOS, bilgisayardaki tüm giriş ve çıkışların kontrolünü yapan bir yazılımdır. Önemli bir yazılım olduğu için ROM üzerinde konumlanan BIOS, donanımlar arasında köprü görevi görmektedir. Yazılımın daha verimli bir şekilde çalışabilmesi için üreticiler tarafından güncellemeler yayınlanmaktadır. BIOS güncelleme nasıl yapılır? BIOS güncelleme ne işe yarar?

BIOS güncelleme nedir, ne işe yarar? BIOS güncelleme nasıl yapılır?

İçindekiler

  • BIOS Güncelleme Nasıl Yapılır?
  • BIOS Güncelleme Ne İşe Yarar?
  • BIOS Güncelleme FPS Artırır Mı?

BIOS güncellemesi kullanıcılar tarafından ne kadar zor görünse de aslında çok kolay bir işlemdir. Yapılacak birkaç işlem sonucunda BIOS güncellemesini yapıp, yazılımın daha verimli çalışması sağlanır. Güncellemeler ile anakarttan daha yüksek bir performans verimi alınırken aynı zamanda hatalar ile karşılaşmanın önüne geçilir. BIOS güncellemesi bilgisayar kullanıcıları için önemli olduğundan dikkatle yapılması gereken bir işlemdir.

BIOS Güncelleme Nasıl Yapılır?

BIOS güncellemesi iki türlü yapılabilmektedir. Biri anakart üzerinden yapılırken diğeri Windows üzerinden gerçekleştirilir.

Anakart üzerinden güncelleme yapıyorsanız şu adımları izlemeniz gerekir:

  • Bilgisayarınızda bulunan anakartın marka ve modelini öğrendikten sonra, anakartın veya bilgisayarın üreticisinden BIOS güncellemesi alın. Güncel sürümler genellikle web sayfalarında bulunur.
  • İndirilmiş olan BIOS güncelleme dosyası Winrar’dan çıkarılır.

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  • İndirilen dosyanın içerisinde Readme dosyası varsa ona dikkat edilir. Dosya içerisindeki aşamalar dikkate alınır.
  • Bilgisayara USB bellek takılır.

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  • İndirilen dosya USB bellek üzerine kopyalanır.
  • Sonrasında bilgisayar yeniden başlatılır.
  • Bilgisayar yeniden başlatılırken “F2”, “F10” ya da “DEL” tuşlarından birisi ile BIOS menüsüne giriş yapılır.

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  • Bu aşamada BIOS yedekleme seçeneği var ise yedekleme yapılması tavsiye edilir.
  • BIOS güncelleştirmesini etkinleştir ve kullan denilir.
  • Son aşamada güncelleme başlatılır.

Bilgisayarınızın güç bağlantısının takılı olduğundan emin olun ve bilgisayarı güncelleme süresince kapatmayın. Herhangi bir sorun ile karşılaşabilme ihtimaline karşın BIOS yedeklemesi tavsiye edilir.

Bir diğer seçenek olan Windows üzerinden yapılan BIOS güncellemesi ise;

  • BIOS güncellemesi indirildikten sonra, BIOS menüsü üzerinden verilen talimatları yerine getirerek güncelleme yapılmış olur.

BIOS Güncelleme Ne İşe Yarar?

Güncelleme yapmanın en büyük avantajlarından birisi anakart üreten firmaların yeni güncellemeler ile eski sürümlerde ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırabilmeleri ve sistemin daha verimli çalışabilmesi içindir. Laptop BIOS güncelleme piyasaya sürekli olarak sürülmektedir. BIOS driver güncelleme de bu şekilde yapılmaktadır.

BIOS Güncelleme FPS Artırır Mı?

FPS online oyun severler için oldukça önemli bir özellik olarak bilinir. BIOS güncellemesi ile sistemin hem güncel çalışıp hem de daha verimli bir şekilde donanımlar arasında ki bağın güçlenmesi; FPS açısından da artı olarak görülmektedir. Bu sebepten dolayı online oyun severler BIOS güncellemesine oldukça dikkat ederler.

Bataryasız BIOS güncelleme oldukça risklidir. Sistem üzerine yeni güncelleme alırken bilgisayarın güç kaynağına bağlı olduğuna dikkat edilmeli aksi takdirde bazı durumlarda güncelleme kabul edilmezken bazen de anlık güç kaybından dolayı sistem kendini kilitleyebilir.

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