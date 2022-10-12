BIOS sıfırlama adımları: BIOS ayarları sıfırlama nasıl yapılır?

BIOS, kalıcıdır ve ROM bellekte saklıdır. Belli başlı görevleri üstlenmek amacıyla işlem görür. Anakart parçasının türlü özelliklerini kullanma konusunda avantajları olan bu yazılım, donanımlar ile sistem arasındaki bağlantıyı kurmada kolaylık sağlar.

BIOS görevleri nelerdir?

BIOS'un dahil olduğu sistemde yerine getirdiği görevlerin bazıları şunlardır:

RAM ve ekran kartı donanımlarının açılışında test yapmak,

Donanımların voltaj seviyelerini tespit etmek ve ayarlamak,

Donanımın frekans ayarlarını yapmak,

İşlemin tam olarak gerçekleşmesi için olanak sağlamak,

Kullanılmayan donanım parçalarını tespit ederek onları kapatmak.

Cihazlarda yaşanan bazı sorunlar, BIOS sıfırlaması yöntemi ile çözülebilir. Yanlış yapılan bir BIOS ayarının ardından yapılan sıfırlama işlemi, yaşanan sorunları çözmek için uygun bir yöntemdir.

BIOS sıfırlama nedir?

BIOS sıfırlama işlemi için birden fazla yöntem vardır. Öncelikle hangi cihazda BIOS sıfırlaması yapılacaksa buna göre bir işlem uygulanmalıdır. En çok kullanılan sıfırlama işlemi yöntemleri şunlardır:

BIOS pilini çıkartarak BIOS sıfırlama,

BIOS menüsü üzerinden BIOS sıfırlaması yapmak ve

CLRTC piniyle BIOS sıfırlamak.

BIOS ayarları sıfırlama nasıl yapılır?

En çok kullanılan ve en pratik olan sıfırlama yöntemi BIOS menüsü üzerinden işlem yapmaktır. BIOS menüsü üzerinden sıfırlama yapılacaksa delete tuşunu kullanmak yeterli olacaktır. Farklı cihazlarda farklı tuşlar bu işlemi yapabilir.

Laptop BIOS sıfırlama nasıl yapılır?

Bir dizüstü bilgisayarda BIOS sıfırlama işlemi yapılacaksa diğer bilgisayarlarda delete tuşu kullanılırken bu tür bilgisayarlarda F1 ya da F2 tuşu bu işlevi görebilir.

F1 ya da F2 tuşlarından biri ile BIOS menüsüne girilir.

LOAD optimal defaults veya buna benzer bir seçenek ile karşılaşılır.

Bu seçeneği seçerek sıfırlama işlemi tamamlanır.

İşlem tüm ayarları sıfırlayacağı için kontrol edilmeden onay verilmemelidir.

Ekran kartı BIOS sıfırlama nedir?

Yalnızca anakart üzerinden değil ekran kartı için de BIOS sıfırlama işlemi yapılabilir. Ancak bu sıfırlama işlemi daha çok anakartlarda bulunur. Hatalı bir işlem söz konusu olduğunda anakart BIOS sıfırlamak daha çok tercih ediliyor.

BIOS sıfırlamak ne işe yarar?

Bir masaüstü ya da dizüstü bilgisayarda yapılacak olan BIOS sıfırlama işlemi ile cihazdaki bazı hatalar giderilebilir. Cihazın performansı bu sıfırlama işlemi ile artacaktır. Yaşanan birçok sorun BIOS sıfırlama işleminin ardından giderilir.

BIOS sıfırladıktan sonra ne olur?

BIOS fabrika ayarlarına dönmesinin ardından sisteme hiçbir zarar vermez. Bilgisayar yeniden açılır. Bozulma ya da silinme durumu yoksa bilgisayar açılarak kullanıma devam edilebilir.



