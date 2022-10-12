BIOS sıfırlama adımları: BIOS ayarları sıfırlama nasıl yapılır?

BIOS, kalıcıdır ve ROM bellekte saklıdır. Belli başlı görevleri üstlenmek amacıyla işlem görür. Anakart parçasının türlü özelliklerini kullanma konusunda avantajları olan bu yazılım, donanımlar ile sistem arasındaki bağlantıyı kurmada kolaylık sağlar.
BIOS'un dahil olduğu sistemde yerine getirdiği görevlerin bazıları şunlardır:
Cihazlarda yaşanan bazı sorunlar, BIOS sıfırlaması yöntemi ile çözülebilir. Yanlış yapılan bir BIOS ayarının ardından yapılan sıfırlama işlemi, yaşanan sorunları çözmek için uygun bir yöntemdir.
BIOS sıfırlama işlemi için birden fazla yöntem vardır. Öncelikle hangi cihazda BIOS sıfırlaması yapılacaksa buna göre bir işlem uygulanmalıdır. En çok kullanılan sıfırlama işlemi yöntemleri şunlardır:
En çok kullanılan ve en pratik olan sıfırlama yöntemi BIOS menüsü üzerinden işlem yapmaktır. BIOS menüsü üzerinden sıfırlama yapılacaksa delete tuşunu kullanmak yeterli olacaktır. Farklı cihazlarda farklı tuşlar bu işlemi yapabilir.
Bir dizüstü bilgisayarda BIOS sıfırlama işlemi yapılacaksa diğer bilgisayarlarda delete tuşu kullanılırken bu tür bilgisayarlarda F1 ya da F2 tuşu bu işlevi görebilir.
Yalnızca anakart üzerinden değil ekran kartı için de BIOS sıfırlama işlemi yapılabilir. Ancak bu sıfırlama işlemi daha çok anakartlarda bulunur. Hatalı bir işlem söz konusu olduğunda anakart BIOS sıfırlamak daha çok tercih ediliyor.
Bir masaüstü ya da dizüstü bilgisayarda yapılacak olan BIOS sıfırlama işlemi ile cihazdaki bazı hatalar giderilebilir. Cihazın performansı bu sıfırlama işlemi ile artacaktır. Yaşanan birçok sorun BIOS sıfırlama işleminin ardından giderilir.
BIOS fabrika ayarlarına dönmesinin ardından sisteme hiçbir zarar vermez. Bilgisayar yeniden açılır. Bozulma ya da silinme durumu yoksa bilgisayar açılarak kullanıma devam edilebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum