BIOS tuşu öğrenme nasıl yapılır? BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

BIOS, donanımların birbirleri ile bağlantılı olarak çalışmasını sağlar. BIOS yazılımının belli başlı görevleri bulunmaktadır. Bu görevlere bakacak olursak sistemin yapı taşları olan; işlemci, ekran kartı, anakart, hard disk ve RAM gibi önemli donanımların bilgisayar açılırken birbirleri ile bağlantı kurabilmelerini sağlar.

BIOS menüsüne girebilmek için bazı tuş kombinasyonlarını bilmek gerekir. Bilgisayardan bilgisayara değişen bu tuşlar sayesinde BIOS ayarlarına giriş yapılır ve oradan bazı değişiklikler yapılabilir. BIOS tuşlarını bilmek bize zaman kazandırırken aynı zamanda sistem üzerinde karşımıza gelebilecek bir sorunu çözerken de oldukça yardımcı olacaktır.

BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

Bilgisayar üzerinde bulunan sistemlere girişler farklı metotlar sayesinde gerçekleşmektedir. Kullanım alanlarının artması ile birlikte bu sistemlere giriş yapabilmeyi öğrenmek çok önemlidir.

Bilgisayarlar için önemli bir yazılım olan BIOS ayarlarına giriş, bazı tuşlar ile gerçekleştirilmektedir. Kullanılan bilgisayar modeline göre değişen bu tuşlar genel olarak “F2”, “F10” ve “DEL” tuşu olarak bilinmektedir. Bilgisayar modellerinin büyük bir çoğunluğunda “F2” tuşu ile BIOS menüsüne giriş yapılır.

BIOS tuşu öğrenme merak edilen bir konudur. BIOS ayarlarına giriş yapabilmek için bilgisayar kapalıyken yukarıda belirtilen tuşlardan birine basılı tutarken daha sonrasında güç tuşuna basılır. Bilgisayar açılırken direkt olarak BIOS ayarları menüsünü ekrana yansıtır. Bu menü sayesinde sistem üzerinde bazı değişiklikler yapılabilir.

Bilgisayarınız bazı durumlarda açılmama sorunu yaşıyorsa, kullandığınız ayarlar bilgisayarı açtığınızda sıfırlanıyorsa ya da tarih ve saat gibi özellikler sıfırlanıyorsa bu gibi durumlar BIOS pilinden kaynaklanan soruna işarettir. Bunun sonucunda BIOS pili değişimi yapılır ve bu sırada, tuşlar sayesinde menüye dahil olup oradan yapılmak istenen ayarlar yerine getirilir.

