BioShock, XCOM 2 ve Borderlands Switch’e geliyor

Her koleksiyon temel oyunlar ve indirilebilir genişlemelerin bir kombinasyonunu içerecektir. Her biri hakkında ayrıntılı bilgi için: BIOSHOCK: THE COLLECTION – BioShock: The Collection ile ödüllü BioShock serisinin unutulmaz dünyalarını ve anıtsal hikayelerini deneyimleyin. Nintendo Switch’te BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve tüm tek oyunculu DLC’ler dahil BioShock Infinite üzerinden güzel, uğursuz Rapture ve Columbia şehirlerine yolculuk yapın. BioShock: The Collection şunları içerir: BioShock Remastered: 2007 yılında BAFTA Gaming Awards’ın En İyi Oyunu kazananı, oyuncular artık Nintendo Switch’te eleştirmenlerce beğenilen ve yeniden düzenlenmiş BioShock deneyimini yaşayabilirler. Toplumun en büyük zihinleri için, bir adamın kibiri tarafından yaratılan distopik bir kabusa dönüşen denizaltı şehri Rapture’ı keşfedin. BioShock 2 Remastered: İlk BioShock’un olaylarından bu yana sekiz yıl geçti ve Rapture’nın sakinleri kolektivist bir tarikat haline geldi. Big Daddy olarak bilinen, hain harabelerde bir yerde gizlenmiş kayıp bir kızı bulmak için zamana karşı yarışan korkunç bir koruyucunun gözünden denizaltı Rapture şehrini görün. BioShock 2 Remastered’dan ek içerik dahildir.

BioShock Infinite: The Complete Edition: BioShock serisinin üçüncü bölümünde oyuncular gerçekliğin dokusunu yırtma gücüne sahip gizemli bir kız olan Elizabeth’i kurtarmak için Columbia şehrine gidecek. Fiziksel oyun, BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve BioShock Infinite: Complete Edition’I içeren 16GB’lık bir kartuş içeriyor. Daha sonra oyun içeriğinin ve eklentilerinin indirilmesi gerekecektir. XCOM 2 COLLECTION – Yabancı tehdidi ortadan kaldırmak ve Nintendo Switch’te XCOM 2 Collection ile insan ırkını yok olmaktan kurtarmak için küresel bir direniş sağlayın: XCOM 2: PC Gamer ve IGN tarafından ‘2016’nın En İyi Strateji Oyunu’ seçildi, XCOM 2, XCOM: Enemy Unknown için sıra tabanlı bir strateji oyunudur. XCOM 2’de, Yabancılar Dünya’yı yönetir, insanlık için parlak bir gelecek vaat ederken gizemli bir gündemi gizler. İmkansız ihtimallerle karşı karşıya kalan bir gerilla gücünün lideri olarak, oyuncular yabancı tehdidini ortadan kaldırmak ve insan ırkını yok olmaktan kurtarmak için küresel bir direnişi ateşlemelidir;