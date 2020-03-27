BioShock, XCOM 2 ve Borderlands Switch’e geliyor

Her koleksiyon temel oyunlar ve indirilebilir genişlemelerin bir kombinasyonunu içerecektir. Her biri hakkında ayrıntılı bilgi için:

BIOSHOCK: THE COLLECTION – BioShock: The Collection ile ödüllü BioShock serisinin unutulmaz dünyalarını ve anıtsal hikayelerini deneyimleyin. Nintendo Switch’te BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve tüm tek oyunculu DLC’ler dahil BioShock Infinite üzerinden güzel, uğursuz Rapture ve Columbia şehirlerine yolculuk yapın. BioShock: The Collection şunları içerir:

BioShock Remastered: 2007 yılında BAFTA Gaming Awards’ın En İyi Oyunu kazananı, oyuncular artık Nintendo Switch’te eleştirmenlerce beğenilen ve yeniden düzenlenmiş BioShock deneyimini yaşayabilirler. Toplumun en büyük zihinleri için, bir adamın kibiri tarafından yaratılan distopik bir kabusa dönüşen denizaltı şehri Rapture’ı keşfedin.

BioShock 2 Remastered: İlk BioShock’un olaylarından bu yana sekiz yıl geçti ve Rapture’nın sakinleri kolektivist bir tarikat haline geldi. Big Daddy olarak bilinen, hain harabelerde bir yerde gizlenmiş kayıp bir kızı bulmak için zamana karşı yarışan korkunç bir koruyucunun gözünden denizaltı Rapture şehrini görün. BioShock 2 Remastered’dan ek içerik dahildir.