Bioware Anthem hayal kırıklığını gidermek için çalışıyor

Buna göre, oyun neredeyse tamamen şekillendirilecek ve oyuncuların şikayet ettiği konular düzeltilecek.

Bioware’in patronu Casey Hudson aslında bu haberi resmi olarak Şubat ayında duyurmuştu. Ancak oyunun yeni görünümüne ne zaman kavuşacağımıza dair bir bilgi bulunmuyordu.

Meraklı sorular üzerine Bioware’in yaptığı açıklamaya göre, proje üzerinde 30 kişi çalışıyor ancak bu çalışmaların yakın zamanda bitmesi beklenmiyor. Zira oyun çok büyük ve yapılacak değişiklikler çok köklü değişiklikler. Dolayısıyla Anthem üzerinde çok uzun süre çalışmak gerekecek.

Bu büyük hayal kırıklığını aslında bir tür “erken erişim” formatı ile açıklamak da mümkün. Anthem’in aslında full sürümle piyasaya çıkmasından sonra tekrar erken erişime çekildiğini düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla, başarılı olacak, beğeni toplayacak bir Anthem oyunu oynayabilmek için birkaç sene daha beklememiz gerekebilir.

Bioware’e göre, geliştirme ekibi şu anda online mecralarda sörf yaparak, oyuncuların yoğun şikayetlerini inceliyor ve oyuna yapılacak değişiklikler için notlar alıyorlar. Bir yandan da daha önce belirlenmiş detayların değişikliği yapıyor. Kısacası, karşımzıa nasıl bir “yeni Anthem” çıkacağını tahmin etmek de kolay değil.