HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı

BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı

20.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı

Turkcell mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP'in yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona dayandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, BiP'i sadece Türkiye'de değil tüm dünya çapında her geçen gün daha fazla kullanıcı tercih ediyor.

Uygulama marketlerinde en çok tercih edilenler arasında hızla üst sıralara taşınan BiP, Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'da tüm rakiplerini geride bırakarak Google Play Store'da birinci sıraya yerleşti.

Toplamda 65 milyondan fazla indirilen BiP'in yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı ise 8 milyona yaklaştı. Son günlerde kullanıcılardan gelen yoğun talep ile birlikte BiP tüm dünya çapında uygulama marketlerinde "Ücretsiz En Popüler" ve "Trend Olanlar" kategorisinde hızla en üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.

BiP, aralarında Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'ın bulunduğu ülkelerde Google Play Store'da en çok tercih edilen uygulama olarak bir numaraya yükseldi. Apple AppStore ve Huawei AppGallery'de de en çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralara taşınan BiP hakkında kullanıcılardan olumlu yorumlar paylaşılıyor.

Kullanım oranı da hızla artan BiP, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme, 1000 kişiye kadar grup mesajlaşma ve kişiselleştirilmiş menü gibi rakiplerinden farklılaşan birçok özelliğe sahip. Ayrıca BiP'te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme yapılabiliyor.

''BiP'E YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ''

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, BiP'e yurt dışından da gelen yoğun ilgiden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Son günlerde dünyada da adından yoğun biçimde söz ettiren BiP'e yatırım yapmaya devam ettiklerini bildiren Tansuğ, "Türkiye'nin uygulaması BiP, Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman’da tüm uygulamaları geride bırakarak Google Play Store'da ilk sıraya yerleşti. Önümüzdeki günlerde uygulamamıza eklenecek yeni yetenekler sayesinde BiP hem Türkiye hem de dünya çapında tercih edilen bir uygulama olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Vivo X60 Pro + 5G telefonunu Çin’de piyasaya sürecekVivo X60 Pro + 5G telefonunu Çin’de piyasaya sürecek
33 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 33?33 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 33?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Samsung başkan yardımcısı hapis cezasıyla karşı karşıya

Samsung başkan yardımcısı hapis cezasıyla karşı karşıya

Vivo X60 Pro + 5G telefonunu Çin’de piyasaya sürecek

Vivo X60 Pro + 5G telefonunu Çin’de piyasaya sürecek

Galaxy S21 parçalarına ayrıldı! S20’den bu yana pek bir şey değişmemiş

Galaxy S21 parçalarına ayrıldı! S20’den bu yana pek bir şey değişmemiş

Whatsapp Çin’de kaybetti!

Whatsapp Çin’de kaybetti!

Kovid-19 akıllı saatler ile tespit edilebilir!

Kovid-19 akıllı saatler ile tespit edilebilir!

Sosyal medyada reklam yasağı başladı

Sosyal medyada reklam yasağı başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.