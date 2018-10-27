BiP kullanıcılarına çifte hediye

BiP’in bu başarısıyla birlikte kullanıcılara sürprizleri de bitmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na tam desten sunan Turkcell, Türkiye’nin iletişim ihtiyaçlarını herkes daha rahat karşılasın diye internet paketlerini ikiye katladığını açıkladı. Bu kapsamda, Türkiye’nin sevilen dijital uygulamaları BiP, TV+, Dergilik, fizy ve lifebox’ta geçerli GB’lar da iki katına çıkıyor. Kampanyadan faydalanabilmek için BiP uygulamasına girerek, keşfet içerisindeki “Enflasyonla Mücadele” kanalını takip etmek yeterli oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in dijital ihracat konusundaki amiral gemilerinden biri olan BiP, Türkiye’de kısa bir sürede kullanıcı kitlesini yüzde 70 artırarak, büyük bir başarıya imza atmıştı.

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- 100 Samsung Galaxy S9 ile kutlama

Daha önce de kullanıcılarına 50 adet Samsung Galaxy S9 hediye eden iletişim ve yaşam platformu BiP, yurt içi ve yurt dışında yakaladığı başarıyı kullanıcılarıyla kutlayarak yeni düzenlediği çekiliş ile 100 adet Samsung Galaxy S9’u kullanıcılarına hediye ediyor.

4 Aralık 2018 tarihine kadar BiP ile mesajlaşan, sesli ve görüntülü arama yapan kullanıcılar 100 adet Samsung Galaxy S9’dan birine sahip olma şansını yakalayabilecek. Çekilişe katılmak için tek yapılması gereken BiP kullanmak. Galaxy S9 kazanma şansını arttırmak isteyen kullanıcılar her gün mesajlaşıp, sesli ve görüntülü arama yapabilir. Çekilişi sonucunda Samsung Galaxy S9 kazanan talihliler 7 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

Yurt içinde dijital uygulamada başarı hikayesi yazan Turkcell, yurt dışı pazarlara da odaklanıyor. Türkiye’nin yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP, küresel pazarlara da aynı özgüvenle giriş yaparak 25 milyon kullanıcı hedefine adım adım ilerliyor.

Afrika’dan Antartika’ya 192 farklı ülkede milyonlarca kullanıcıdan tam not alan, küresel oyuncular tarafından da kopyalanan Grup Görüntülü Görüşme, Para Transferi, Anlık Karşılıklı Takip ve BasKonuş gibi öncü özellikleri dolayısıyla kısa sürede 29,8 milyon kullanıcıya ulaşan BiP yakın zamanda kullanıcıların telefonları kapalı olsa dahi bilgisayar başındayken de web tarayıcıları üzerinden kesintisiz olarak mesajlaşmaya devam edebilmesine, dosya, fotoğraf ve video gönderebilmesine olanak sağlayan BiP Web sürümünü duyurmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na Turkcell de tam destek verdi ve Turkcell’lilerin internet paketlerini ikiye katladı.

