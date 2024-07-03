Bipolar bozukluk nedir, belirtileri nelerdir? Bipolar olan biri nasıl anlaşılır?

Bipolar bozukluk, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen ancak uygun tedavi ve yönetimle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Erken teşhis ve tedavi, bireylerin daha dengeli ve üretken bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir.
Bipolar bozukluk, ciddi bir psikiyatrik hastalıktır ve genellikle manik ve depresif dönemlerle karakterizedir. Bu bozukluk bireyin duygudurumunda aşırı iniş çıkışlara neden olur. Bipolar bozukluğu olan bireyler enerjide, aktivite seviyesinde ve günlük işlevsellikte belirgin değişiklikler yaşayabilirler. Bu değişiklikler, genellikle belirli dönemlerde yoğunlaşır ve bu dönemler arasında birey normal duygudurumuna dönebilir.
Bipolar bozuklukta bazı kişiler hem manik hem de depresif belirtileri aynı anda yaşayabilirler. Bu durum, "karışık özellikli" bipolar bozukluk olarak adlandırılır. Bu dönemde kişi, yüksek enerji ve ajitasyon yaşarken aynı zamanda umutsuzluk ve depresif duygular hissedebilir. Bu durum, riskli davranışların artmasına yol açabilir.
Bipolar bozukluk, manik ve depresif dönemlerle karakterize edilen bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu 2 uç duygudurum arasında belirgin belirtiler ortaya çıkar. Bipolar olan biri nasıl anlaşılır sorusuna cevap verebilmek için manik ve depresif dönemleri iyi bilmek ve bunların ayrımını yapabilmek gerekir. Ancak bir kişinin tek başına yani bir terapist yardımı olmadan "Bipolar olup olmadığını nasıl anlarım?" sorusuna cevap verebilmesi pek mümkün değildir. Bipolar bozukluk belirtileri şöyledir:
Manik dönem belirtileri:
Depresif dönem belirtileri:
Bipolar bozukluğun kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, biyokimyasal, çevresel ve psikososyal faktörlerin bir kombinasyonu olduğuna inanılmaktadır. Bipoların olası nedenleri şu şekildedir:
Bipolar bozukluk ciddi bir ruh sağlığı bozukluğudur. Bipolar bozukluğu olan kişiler ruh hâllerinde aşırı dalgalanmalar yaşarlar ve bu durum günlük yaşamlarını, işlerini, ilişkilerini ve genel refah duygularını önemli ölçüde etkileyebilir. Bipolar bozukluğu olan kişiler, mani veya depresyon epizodları sırasında çok şiddetli semptomlar yaşayabilirler. Bu semptomlar, işten veya okuldan ayrılmalarına, kendilerine veya başkalarına zarar vermelerine neden olabilir.
Bipolar bozukluğu olan kişilerde madde bağımlılığı, anksiyete bozuklukları veya kişilik bozuklukları gibi diğer tıbbi durumlar gelişme riski daha yüksektir. Bu durumlar, bipolar bozukluğun tedavisini ve yönetimini daha da zorlaştırabilir.
Bipolar bozukluğu teşhis etmek için doktor, kişinin tıbbi geçmişini, semptomlarını ve aile öyküsünü gözden geçirecektir. Ayrıca, ruh hâlini ve düşünceleri değerlendirmek için bir dizi test yapabilir. Ancak bu teşhis için tek bir bipolar bozukluk testi kullanılmaz. Bipolar bozukluğu teşhisi için kullanılan yöntem ve testler şöyledir:
Bipolar bozukluk, tedavi edilmezse ciddi ve hatta yaşamı tehdit edici sonuçlara yol açabilir:
Bipolar bozukluk kronik bir ruh hâli bozukluğudur ve tam olarak tedavi edilemez. Bipolar bozukluk tedavisi genellikle ilaçlar ve psikoterapi kombinasyonunu içerir. İlaç tedavisinde genellikle duygu durum dengeleyiciler (lityum), antikonvülzanlar ve antipsikotikler kullanılır. Bu ilaçlar, manik ve depresif atakların şiddetini ve sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, elektrokonvülsif terapi (EKT) gibi daha invaziv tedaviler de kullanılabilir.
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir. Eğer siz ya da tanıdığınız biri bipolar bozukluk belirtileri veya intihar düşünceleri taşıyorsa, lütfen hemen bir sağlık profesyoneline başvurun veya acil yardım hattını arayın.