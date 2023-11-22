Bipolar hastalığının özellikleri: Bipolar yaptıklarını hatırlar mı?

Bipolar hastalığı olan bireyler duygusal iniş çıkışlarından dolayı sıklıkla anlaşılmakta güçlük çekerler. Manik dönemlerde aşırı enerji ve hiperaktivite, depresif dönemlerde ise umutsuzluk ve enerji kaybı yaşanabilir. Bu durum, günlük yaşantılarını olumsuz etkileyebilir ve ilişkilerinde zorluklar yaşamalarına neden olabilir. Bipolar bozukluğun toplumda anlaşılması ve desteklenmesi, bu bireylerin yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Farkındalık yaratmak, bu konuda doğru bilgileri yaymak ve insanlara bu bozukluğa karşı anlayışlı bir tutum geliştirmeleri için fırsat tanımak önemlidir. Herkesin zihinsel sağlığına dair daha iyi bir anlayışa sahip olması toplumda daha güçlü ve destekleyici bir bağ kurulmasına katkı sağlayabilir.

Bipolar hastalığının özellikleri nelerdir?

Bipolar bozukluk kişinin ruh halinin uçlarda olduğu bir ruhsal bozukluktur. Bu bozukluk mani ve depresyon olmak üzere iki ana dönemle karakterize edilir. Manik dönem kişinin aşırı neşeli, enerjik ve özgüvenli hissettiği bir dönemdir. Bu dönemde kişide aşağıdaki belirtiler görülebilir:

Aşırı neşe, coşku

Aşırı enerji ve hareketlilik

Uyku ihtiyacında azalma

Dikkat ve odaklanma güçlüğü

Dikkatsiz ve dürtüsel davranışlar

Abartılı düşünceler ve konuşmalar

Kendini olduğundan daha önemli hissetme

İnanılmaz fikirler ve projeler

Riskli davranışlar

Depresyon dönemi kişinin üzgün, mutsuz ve çaresiz hissettiği bir dönemdir. Bu dönemde kişide aşağıdaki belirtiler görülebilir:

Depresyon, mutsuzluk, üzüntü

Umutsuzluk, karamsarlık

İradesizlik, enerji kaybı

Uyku bozuklukları

İştah değişiklikleri

Konsantrasyon güçlüğü

Karar verme güçlüğü

İntihar düşünceleri

Bipolar bozukluk kişinin yaşamını önemli ölçüde etkileyebilecek bir hastalıktır. Hastalık kişinin iş, okul, sosyal ilişkiler ve kişisel yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bipolar bozukluk, tedavi edilmediği takdirde intihar riskini de artırabilir.

Bipolar yaptıklarını hatırlar mı?

Bipolar bozukluğu olan kişiler mani dönemlerinde yaptıkları bazı şeyleri hatırlamayabilir. Bu mani sırasında kişinin dikkatinin dağılması ve odaklanma güçlüğü çekmesi nedeniyle olabilir. Ayrıca mani sırasında kişinin dürtüsel ve riskli davranışlarda bulunması, bu davranışların olumsuz sonuçlarını hatırlamasını zorlaştırabilir. Bir çalışmada bipolar bozukluğu olan kişilerin mani dönemlerinde yaptıkları şeylerin yaklaşık yarısının hatırlanmadığı bulunmuştur. Bu, mani dönemlerinin ortalama süresinin yaklaşık iki hafta olduğu göz önüne alındığında, bipolar bozukluğu olan kişilerin mani dönemlerinde yaptıkları şeylerin önemli bir kısmını hatırlamadıklarını göstermektedir.

Bipolar bozukluğu olan kişilerin mani dönemlerinde yaptıkları şeyleri hatırlamamaları onların yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. Örneğin, mani sırasında yapılan riskli davranışlar, finansal sorunlara, yasal sorunlara veya ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Bipolar bozukluğu olan kişilerin mani dönemlerinde yaptıkları şeyleri hatırlamalarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek bazı şeyler şunlardır:

Mani sırasında yaptıkları şeylerin bir günlüğü tutmak

Mani sırasındaki deneyimlerini bir terapist veya danışmanla konuşmak

Mani sırasındaki deneyimlerini yazmak veya çizmek

Bipolar bozukluğu olan kişilerin, mani dönemlerinde yaptıkları şeyleri hatırlamalarının önemli olduğunu unutmamak önemlidir. Bu, onların hastalıklarını daha iyi anlamalarına ve mani dönemlerinin olumsuz sonuçlarını azaltmalarına yardımcı olabilir. Bipolar bozukluğu olan kişilerin mani dönemlerinde yaptıkları şeyleri hatırlamalarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek bazı ilaçlar da mevcuttur. Bu ilaçlar, kişinin dikkatini ve odaklanmasını iyileştirmeye ve dürtüsel davranışları azaltmaya yardımcı olabilir.

Bipolar hastaları çok konuşur mu?

Bipolar hastaları mani dönemlerinde çok konuşabilir. Mani kişinin aşırı neşeli, enerjik ve öz güvenli hissettiği bir dönemdir. Bu dönemde kişide aşağıdaki belirtiler görülebilir:

Aşırı neşe, coşku

Aşırı enerji ve hareketlilik

Uyku ihtiyacında azalma

Dikkat ve odaklanma güçlüğü

Dikkatsiz ve dürtüsel davranışlar

Abartılı düşünceler ve konuşmalar

Kendini olduğundan daha önemli hissetme

İnanılmaz fikirler ve projeler

Riskli davranışlar

Mani dönemindeki kişi sürekli konuşmak ister ve bu konuşmalar genellikle hızlı, yüksek sesli ve abartılı olur. Kişi kendi düşüncelerini ve fikirlerini başkalarıyla paylaşmak için sabırsızlanır ve karşısındakini dinlemeden kendinden bahseder. Ayrıca kişi, her şeyi bildiğini ve her şeyi yapabileceğine inanır ve bu nedenle riskli davranışlarda bulunma riski artar. Bipolar bozukluğu olan kişilerin mani dönemlerinin süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazı kişilerde mani dönemleri birkaç gün sürebilirken, bazı kişilerde haftalarca veya aylarca sürebilir. Mani dönemi tedavi edilmezse, kişide ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin, kişi finansal sorunlara, yasal sorunlara veya ilişkilerde sorunlar yaşayabilir.

Bipolar bozukluk zeki midir?

Bipolar bozukluk ile zekâ arasında kesin bir ilişki olduğu söylenemez. Ancak bazı araştırmalar bipolar bozukluğu olan kişilerin genel olarak daha yüksek zekâ seviyesine sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bir çalışmada bipolar bozukluğu olan kişilerin IQ testlerinde normal popülasyona göre daha yüksek puanlar aldığı bulunmuştur. Bu çalışma bipolar bozukluğu olan kişilerin, mani dönemlerinde daha yaratıcı ve yenilikçi düşünceler üretmelerine yardımcı olan daha yüksek bilişsel işlevlere sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Diğer bir çalışmada bipolar bozukluğu olan kişilerin, normal popülasyona göre daha yüksek sanatsal yeteneğe sahip olduğu bulunmuştur. Bu çalışma, bipolar bozukluğu olan kişilerin, mani dönemlerinde daha yoğun duyguları deneyimlemelerine yardımcı olan daha yüksek duygusal zekaya sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bipolar bozukluğu olan kişilerin zeka seviyesi ile ilgili bazı olası açıklamalar şunlardır:

Bipolar bozukluk, beyindeki bazı bölgelerdeki aktiviteyi artırabilir. Bu, kişinin bilişsel işlevlerini ve yaratıcılıklarını iyileştirebilir.

Bipolar bozukluk, kişinin duygusal zekasını artırabilir. Bu, kişinin duygularını daha iyi anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olabilir.

Bipolar bozukluğu olan kişiler, hastalıklarıyla başa çıkmak için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalabilirler. Bu, onların bilişsel becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirebilir.







