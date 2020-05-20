Bipolar hastası kadın yengesi ve oğlunun boğazını kesti

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş ile yengesi Sultan Delibaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YENGESİ VE OĞLUNUN BOĞAZINI KESTİ

Tartışma sırasında Zeynep Delibaş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan Delibaş ve kendi oğlu Ali Delibaş'ın boğazını kesti. Zeynep Delibaş olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sultan ve Ali Delibaş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Delibaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Delibaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, yaralı Ali Delibaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis, Zeynep Delibaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

