HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bipolar hastası kadın yengesi ve oğlunun boğazını kesti

Bipolar hastası kadın yengesi ve oğlunun boğazını kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 23:50 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş (27), tartıştığı yengesi Sultan Delibaş (36) ve kendi oğlu Ali Delibaş'ı (7) bıçakladı. Sultan Delibaş hayatını kaybetti, Ali ise ağır yaralandı. Kaçan Zeynep Delibaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş ile yengesi Sultan Delibaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YENGESİ VE OĞLUNUN BOĞAZINI KESTİ

Tartışma sırasında Zeynep Delibaş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan Delibaş ve kendi oğlu Ali Delibaş'ın boğazını kesti. Zeynep Delibaş olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sultan ve Ali Delibaş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Delibaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Delibaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, yaralı Ali Delibaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis, Zeynep Delibaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Yıldırım isabet eden binanın çatısı alev alev yandıYıldırım isabet eden binanın çatısı alev alev yandı
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...
1/

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu hakkında suç duyurusu

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu hakkında suç duyurusu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Süper Lig başlıyor! İşte o tarih

Süper Lig başlıyor! İşte o tarih

Bakan Koca duyurdu! Seyahatte HES kodu dönemi

Bakan Koca duyurdu! Seyahatte HES kodu dönemi

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Afyonkarahisar’da korkutan yangın! Yıldırım isabet eden binanın çatısı alev alev yandı

Yıldırım isabet eden binanın çatısı alev alev yandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken sözler: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Meteoroloji'den kritik uyarı! Fırtına geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Fırtına geliyor

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sehayat izin belgesi için yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti

Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap: Türkiye sınır muhafızı değil

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.