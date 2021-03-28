Bipolar teşhisi konan annelerine seslendiler: Seni çok özledik, hastalığından dolayı bizden şüphe duyuyorsun

Anneleri Ö.Ü.'ye haziran ayında 'bipolar bozukluk' tanısı konulduğunu ama kendisinin hastalığı da tedavi de kabul etmediğini anlatan Ramazan ve Fatma kardeşler, çareyi çektikleri videoyla annelerine seslenmekte buldu.

'HASTALIĞIN NEDENİYLE BİZDEN ŞÜPHE DUYUYORSUN'

Sosyal medyaya konulan videoda çocuklar, “Annecim seni çok özledik. Sen hastalığın nedeniyle bizden şüphe duyuyorsun. Bizden şüphe duyacak hiçbir hareket yapmadık. Lütfen artık gel. Bir yanımız sensiz ve eksik. Hastalığını ve tedavini kabul et. Gün geçtikçe daha kötüye gidiyorsun” dediler.

'AKILLICA YAŞAM SÜRMEYE YETERLİ DEĞİL'

Kardeşler, Sağlık Kurulunun verdiği raporda annelerinin akli dengesinin akıllıca yaşam sürmeye yeterli olmadığının yer aldığını kaydetti.

İHA

