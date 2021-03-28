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  4. Bipolar teşhisi konan annelerine seslendiler: Seni çok özledik, hastalığından dolayı bizden şüphe duyuyorsun

Bipolar teşhisi konan annelerine seslendiler: Seni çok özledik, hastalığından dolayı bizden şüphe duyuyorsun

28.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de boşanma sonrası babalarının yanında yaşamaya devam eden iki çocuk, annelerine seslendi. 'Bipolar bozukluk' tanısı konulan anneleriyle iletişime geçmek isteyen çocuklar, annelerinin tedaviyi kabul etmesi için yayınladıkları video ile çağrıda bulundular.

Bipolar teşhisi konan annelerine seslendiler: Seni çok özledik, hastalığından dolayı bizden şüphe duyuyorsun

Anneleri Ö.Ü.'ye haziran ayında 'bipolar bozukluk' tanısı konulduğunu ama kendisinin hastalığı da tedavi de kabul etmediğini anlatan Ramazan ve Fatma kardeşler, çareyi çektikleri videoyla annelerine seslenmekte buldu.

'HASTALIĞIN NEDENİYLE BİZDEN ŞÜPHE DUYUYORSUN'

Sosyal medyaya konulan videoda çocuklar, “Annecim seni çok özledik. Sen hastalığın nedeniyle bizden şüphe duyuyorsun. Bizden şüphe duyacak hiçbir hareket yapmadık. Lütfen artık gel. Bir yanımız sensiz ve eksik. Hastalığını ve tedavini kabul et. Gün geçtikçe daha kötüye gidiyorsun” dediler.

'AKILLICA YAŞAM SÜRMEYE YETERLİ DEĞİL'

Kardeşler, Sağlık Kurulunun verdiği raporda annelerinin akli dengesinin akıllıca yaşam sürmeye yeterli olmadığının yer aldığını kaydetti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
bipolar bozukluk Kırşehir
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