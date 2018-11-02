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BiPSpor’dan derbi konulu bilgi yarışması Hadi’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:22 | Son Güncelleme

Galatasaray-Fenerbahçe maçının devre arasında BiPSpor sponsorluğunda düzenlenecek yarışmada 10 bin TL dağıtılacak

İSTANBUL (AA) - Yarışmaseverleri akıllı telefon başına toplayan yarışma Hadi, derbi heyecanına ortak oluyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Fenerbahçe maçının devre arasında BiPSpor sponsorluğunda düzenlenecek yarışmada 10 bin TL dağıtılacak.

Kısa sürede büyük beğeni kazanan ve mobil dünyanın en eğlenceli etkinliklerinden biri haline gelen Hadi, tüm Türkiye’nin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de ülkenin en büyük heyecanlarından birine ortak oluyor ve bu akşam saat 21.00’de başlayacak derbi maçının devre arasında Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili soruların sorulacağı bir yarışma düzenliyor.

BiPSpor sponsorluğunda 21.45’te düzenlenecek yarışmada 5 sorunun tamamını doğru yanıtlayan yarışmacılar 10 bin TL ödülü paylaşacak.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP’in en güncel spor haberlerinin alınabileceği, transfer haberlerinin ilk olarak öğrenebileceği, maç yorumlarının bitiş düdüğünün ardından cebe getiren kanalı BiPSpor’u takip etmek için Keşfet kategorisine girmek ve Takip Et butonuna dokunmak yeterli oluyor.

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