BiP'ten telefon kapalıyken sesli ve görüntülü görüşme imkanı

İSTANBUL (AA) - BiP kullanıcıları "Web Arama" özelliği sayesinde artık telefon kapalı olsa dahi internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirilebilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin mühendisleri dijital servisleri geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması BiP, onlarca öne çıkan özelliğine bir yenisini daha ekliyor.

Türkiye’nin yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu ve operatörden bağımsız olarak kullanılabilen BiP, kesintisiz iletişime yeni özelliği "web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme" ile yeni bir boyut kazandırıyor. Bu özellik sayesinde, diğer uygulamalardan farklı olarak, BiP’i bilgisayarlarından ve tabletlerinden kullananlar da sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek.

Kullanıcılar, şarjları olmadığı zaman ya da telefonları kapalı olduğu zaman da web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek, acil durumlarda kesintisiz iletişime BiP üzerinden erişebilecek.

Kullanıcıların web.bip.com adresinden giriş yapmaları ve telefonları üzerinden kullandıkları BiP uygulamasına bilgisayarlarından ya da tabletlerinden erişim sağlamaları gerekiyor. Sonrasında ise BiP üzerinden hem mesajlaşıp hem de sesli ve görüntülü görüşme yapılabiliyor.