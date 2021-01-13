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Bir 1 hafta önce aldığı arabasıyla sel sularına kapıldı

13.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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İzmir Buca ilçesinde yaşanan selde 1 hafta önce aldığı arabasıyla birlikte sel sularına kapılan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Murat Topçu, “Arabanın keyfini süremedik.

İzmir Buca ilçesinde yaşanan selde 1 hafta önce aldığı arabasıyla birlikte sel sularına kapılan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Murat Topçu, “Arabanın keyfini süremedik. 10 saniye daha aracın içinden çıkmasam boğulabilirdim” dedi. Murat Topçu’nun sel sularında arabasıyla mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İzmir’i etkisi altına alan sağanak yağış gece saatlerinde sele dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Selden en fazla etkilenen ilçe ise Buca oldu. Kozağaç Mahallesi 259 Sokak’ta sel suları, park halinde duran araçları önüne katarak metrelerce sürükledi. Sürüklenen araçlardan birinin sahibi olan Murat Topçu ise, aracının sürüklendiğini evinin balkonundan görür görmez aşağı indi. Aracının içine giren Murat Topçu, aracını sel sularından kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aracıyla beraber sel sularında sürüklenmeye başlayan Topçu, aracın içine suların girmesiyle panikleyerek, araçtan çıkmaya çalıştı. Aracın kapılarını açamayan topçu camlardan birini kırarak kendini dışarıya attı ve başka bir aracın tavanına çıkarak kendini kurtardı. Topçu’nun bu anlarını çevredeki komşuları cep telefonuyla görüntüledi.

“Yaklaşık 100 metre boyunca sağa sola vura vura arabam sürüklendi”
Yaşadığı olayı anlatan Murat Topçu, “Sel başlamadan önce sosyal medya hesabımdan canlı yayın yapıyordum. Herkesin aracına sahip olmasını ve dikkatli olmasını söyledim. Bunu söyledikten sonra komşum kapıyı çaldı ve aracımın hareket ettiğini söyledi. Aracı aldım, kaldırama çıkarmamla beraber sele kapıldım. Arabamın camları otomatik olduğu için açılmadı ve kendini kilitledi. Yaklaşık 100 metre boyunca sağa sola vura vura arabam sürüklendi ve bende içinde mahsur kaldım. Arka camı kırarak arabadan çıktım ve başka bir arabanın üzerinde durmaya çalıştım. 45 dakika boyunca durdum ama hiçbir şekilde yardım gelmedi. Kendi imkanlarımızla bu olaydan kurtulduk. Önemli olan canımızın sağlığı ama tek sıkıntımız aracımızın sigortalı olması. Bu bir doğal afet, inşallah devletimiz buna bir el atar” dedi.

“Arabayı alalı 1 hafta oldu, keyfini süremedik”
Murat Topçu, çok mağdur insan olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Topçu, Arabayı alalı 1 hafta oldu, keyfini süremedik. Aracımız pert durumda. Beyni büyük bir ihtimalle zarar gördü. Yaşadığım o 30 saniye ölümle yaşam arasında ibretlik bir olaydır. Allah kimseye o anı yaşatmasın. O esnada annemi düşündüm. O suların şiddeti ve ağırlığı kapıyı açtırmama müsaade etmedi. Bağırıyorum ama kimse yardıma gelecek durumda değil. Cama vurmaktan elim büyük bir ihtimalle çatladı. Her tarafım kesik durumda. Belki 10 saniye saha çıkmasaydım boğulabilirdim" ifadelerini kullandı.

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