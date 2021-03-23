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Bir ABD'de bir de Uşak'ta var! Burada yürümek cesaret ister

23.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta 77 kilometreyle dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu, ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Kanyonda bulunan ve manzarayı ayaklarının altında görmek isteyenlerin çıktığı 150 metre yükseklikteki, 135 metrekarelik cam terasta yürümek ise cesaret istiyor. Özellikle yükseklik korkusu olanlar cam terasta zor anlar yaşıyor.

Bir ABD'de bir de Uşak'ta var! Burada yürümek cesaret ister

ABD'deki Grand Canyon'dan (Büyük Kanyon) sonra dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Uşak'taki Ulubey Kanyonu, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Eşsiz bir manzaraya sahip olan kanyonun uzunluğu 77 kilometreyi, derinliği 140 ila 170 metreyi bulurken, genişliği ise yer yer 100 ila 500 metre arasında değişiyor. Kanyonun zemininden Banaz Çayı ile Dokuzsele Deresi geçerken, içinde ise başta Antik Dönem olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı'dan birçok yapıyı bulunuyor.

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Uşak Valiliği, Uşak İl Özel İdaresi ve Ulubey Kaymakamlığı tarafından, 77 kilometrelik kanyona, 2015 yılında yaptırılan 150 metre yükseklikteki, 135 metrekare büyüklüğündeki cam teras ise büyük ilgi görüyor. Cam terastan her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti manzarayı seyretmenin keyfini yaşıyor. Özel dizaynı sayesinde, cam terasta yürüyenler kanyonu üzerinde gezerek izleyebiliyor. Yüksekten korkmayan ziyaretçiler cam teras üzerinde yürüyerek manzaranın tadını çıkarıp, bol bol fotoğraf çekerken, yükseklik korkusu olanlar ise bu keyiften mahrum kalıyor.

Kimisi de korkuluklara ya da yakınlarına tutunarak güçlükle terasta yürüyebiliyor. Cam teras özellikle yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çektirmek için ilgi gösterdiği yerler arasında alıyor.

'ZİYARETÇİ SAYIMIZ ARTIYOR'

Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan, yaptığı açıklamada, Ulubey Kanyonu'nun bölgenin en önemli turizm alanlarından biri olduğunu belirterek, "Ulubey kanyonu Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise ikinci en uzun kanyonu olma özelliği taşıyor. Kanyonun ziyaretçi sayısını artırmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Kanyon sadece yaz aylarında değil, 4 mevsim ziyaretçi ağırlıyor. Pandemi dönemin de ziyaretçi sayımız azaldı ancak normalleşme sürecinde aldığımız tedbirlerle ziyaretçi sayımız artmaya başladı. Bu yıl toplam 100 bin ziyaretçi ağırlamayı bekliyoruz" dedi.

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CAM TERAS ÜZERİNDE YÜRÜMEK İÇİN GELİYORLAR

Denizli'den kanyonu görmek için Ulubey'e geldiğini belirten Ümmühan Bartar, "Kanyonu görmek için geldim. Cam teras üzerinde yürümek heyecan verici. Ayaklarınızın altında güzel bir manzara oluyor ama düşecekmişsiniz gibi geliyor ve korkuyorsunuz. Yürürken ben de korktum. Ama o heyecanı herkesin yaşamanı ve o manzarayı görmesini tavsiye ederim" dedi.

Manisa'dan gelen Hatice Özgül ise, "Kanyonu çok merak ediyordum. İlk kez geldim. Çok güzel. Beğendik ama cam teras üzerinde ilk kez yürümek korkutuyor. Ayaklarınız altında muhteşem bir manzara var. Önce korktuk ama daha sonra alıştık" dedi.

Afyonkarahisar'dan gelen Fikret Atay da "Özelikle buraya kanyonu görmeye geldik. Çok beğendim. Yükseklik korkum olduğu için cam teras üzerinde tutunarak yürümeye çalıştım. Biraz korktum, tedirgin oldum. İster istemez "Üzerinde yürüdüğünüz cam kırılır mı?' diye korkuyorsunuz. Sağlamdır ama yine de korkuluyor" diye konuştu.

(DHA)

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