Bir ABD'de bir de Uşak'ta var! Burada yürümek cesaret ister

ABD'deki Grand Canyon'dan (Büyük Kanyon) sonra dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Uşak'taki Ulubey Kanyonu, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Eşsiz bir manzaraya sahip olan kanyonun uzunluğu 77 kilometreyi, derinliği 140 ila 170 metreyi bulurken, genişliği ise yer yer 100 ila 500 metre arasında değişiyor. Kanyonun zemininden Banaz Çayı ile Dokuzsele Deresi geçerken, içinde ise başta Antik Dönem olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı'dan birçok yapıyı bulunuyor. Uşak Valiliği, Uşak İl Özel İdaresi ve Ulubey Kaymakamlığı tarafından, 77 kilometrelik kanyona, 2015 yılında yaptırılan 150 metre yükseklikteki, 135 metrekare büyüklüğündeki cam teras ise büyük ilgi görüyor. Cam terastan her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti manzarayı seyretmenin keyfini yaşıyor. Özel dizaynı sayesinde, cam terasta yürüyenler kanyonu üzerinde gezerek izleyebiliyor. Yüksekten korkmayan ziyaretçiler cam teras üzerinde yürüyerek manzaranın tadını çıkarıp, bol bol fotoğraf çekerken, yükseklik korkusu olanlar ise bu keyiften mahrum kalıyor.