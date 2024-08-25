Bir acı haber de Kayseri'den! Sel sularına kapılıp kaybolan vatandaşın cansız bedeni bulundu

Bünyan ilçesinde dün geceden bu yana aranan 56 yaşındaki kayıp Muhittin Saraç'ın 16. saatin sonunda cansız bedenine ulaşıldı.

ARAÇ SEL SULARINA KAPILIP DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

İlçede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde heyelan sonucu mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ACI HABER GELDİ

Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken, sel sularına kapıldığı değerlendirilen Muhittin Saraç'ın cansız bedenine aracından yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşıldı.

Yaklaşık 150 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları kapsamında, sağanak sırasında mahsur kalan 8 araçla çok sayıda vatandaş da güvenli alanlara tahliye edildi.

Öte yandan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

KIRŞEHİR'DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Kırşehir’de de sele kapılan bir kişi sudan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır