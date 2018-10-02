Bir adımla ölümden kurtuldular

Edinilen bilgiye göre, , Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırımda dolmuş bekleyen 2 kişi durdukları dolmuşa binmek için hareketlendiklerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
2 kişi ezilmekten son anda geri adım atarak kurtulurken ölümden kıl payı döndükleri o anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)
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