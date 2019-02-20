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Bir Aile Hikayesi dizisinden ilk fragman yayınlandı! Bir Aile Hikayesi konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 20.02.2019 02:16 | Son Güncelleme

Fox TV'nin iddialı dizisi Bir Aile Hikayesi'nin 1. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Peki Bir Aile Hikayesi dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Bir Aile Hikayesi ne zaman başlıyor? İşte Bir Aile Hikayesi dizisinden ilk fragman ve bilgiler.

FOX TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Bir Aile Hikayesi'nin ilk fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını MedYapım'ın, yönetmenliğini Merve Girgin'in, senaristliğini Deniz Madanoğlu'nun üstlendiği dizinin kadrosunda Songül Öden, Birkan Sokullu, Olgun Toker, İrem Sak, Duygu Yetiş, Alper Saldıran, Ali Seçkiner, Serkan Ercan, Elçin Efecan ve Celil Nalçakan gibi isimler yer alıyor.

Bir Aile Hikayesi dizisi Mart ayında Fox TV ekranlarında olacak.

BİR AİLE HİKAYESİ KONUSU NEDİR?
Bir Aile Hikayesi, ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak. Dizi, hayatın verdiği ekşi limonları, limonataya çeviren bir tarifi paylaşmaya, salıncağını terk etmeyen büyük çocuklara sahici bir masal anlatmaya geliyor.

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