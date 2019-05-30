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Bir Aile Hikayesi ekibi başarısını sezon finaliyle kutladı!

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2019 20:13 | Son Güncelleme

Her Cumartesi saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşan dizi “Bir Aile Hikayesi”, başarısını geçtiğimiz akşam Feriye Sarayı, Ortaköy’de bir iftar yemeğinde kutladı.

Bir Aile Hikayesi ekibi başarısını sezon finaliyle kutladı!

Oyuncuların, FOX yöneticilerinin ve tüm dizi ekibinin katıldığı gecede sezon finali birlikte izlendi, gecenin sonunda ise pasta kesilerek keyifli anlar yaşandı.

Bir Aile Hikayesi (1)

Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan’a, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan, Ezgi Eyüboğlu ve Servet Pandur gibi sevilen oyuncuların eşlik ettiği, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ile Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı dizi yeni sezonda yine FOX’ta.

Bir Aile Hikayesi (2)

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