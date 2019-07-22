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Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 19:44 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tıra çarpmamak için kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tıra çarpmamak için kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt istikametine giden Deniz A. idaresindeki 43 YC 115 plakalı motosiklet, İnegöl’den gelip kamyon garajına kavşaktan dönen tıra çarpmamak için ani fren yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet yolun ortasına bulunan kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü ile arkasında bulunan eşi Sevcan A. ve 4 yaşındaki çocukları Ömer Asaf A. yaralandı. Her üç yaralı kaza yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı
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