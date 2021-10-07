HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir aile perişan! "Okula gidiyorum" diye evden çıktı 6 gündür haber alınamıyor

Bir aile perişan! "Okula gidiyorum" diye evden çıktı 6 gündür haber alınamıyor

07.10.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da 1 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Fatma Karagüllü isimli lise öğrencisi kız çocuğu, akşam ailesini arayarak arkadaşında kalacağını söyledikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Çaresizlik içinde kızlarından bir haber bekleyen anne ve babası gözyaşları içinde kızlarına "Eve dön" çağrısında bulundu.

Bir aile perişan! "Okula gidiyorum" diye evden çıktı 6 gündür haber alınamıyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Şirin Mahallesinde yaşayan 5 çocuklu Karagüllü ailesinin en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki Fatma Karagüllü’den 1 Ekim Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. "Okula gidiyorum" diyerek evden çıkan Fatma Karagüllü akşam saatlerinde babasını arayarak "Bu akşam arkadaşım Tuğçe’de kalacağım" dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Baba Ali Karagüllü okula gittiğinde ise kızının 10 gündür okula gelmediğini ve derse girmediği zamanlarda okul kantininde veya parklarda vakit geçirdiğini öğrendi. Emniyete kayıp başvurusunda bulunan aile kızlarından bir iz bulunması için çaresizlik içinde bekliyor.

"HER GÜN AĞLIYORUZ"

Kızlarının ortadan kaybolduktan sonra her gün ağladıklarını ve diğer çocuklarının da okula gitmediğini kaydeden Baba Ali Karagüllü, “Kızımla bir sorunumuz yoktu. Kardeşi Mehmet’le birlikte her gün okula gidiyordu. Kızım cuma günü akşam eve dönmedi. Telefon ettim ve nerede olduğunu sordum. ‘Kızım eve gel’ dedim. ‘Baba ben Tuğçe’nin yanında kalacağım’ dedi. Ben de ‘Kızım kimsenin yanında kalma, hastalık var, geri dön.’ dedim. O da bana ‘Baba tamam cumartesi günü saat 13.00’te geleceğim’ dedi. Bekledim gelmedi. Biz zaten gariban bir aileyiz. Bana mesaj attı ‘Baba döneceğim ben sana’ dedi bir daha haber alamadık. Nereye gitti, nerede hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Telefonlara çıkmıyor. Ne kızım ne de Tuğçe adındaki arkadaşı. Okula 10 gündür gitmiyormuş. Okula gidiyorum diye okula gidip kantinde takılıyormuş. Parası pulu yok bu kızın. Evden giderken cebinde 70 Lirası vardı. 6-7 gündür bu kız ne yiyor ne içiyor bilmiyoruz. Endişe ediyorum. Kimler aldı kızımı, kimler götürdü bilmiyorum hepsinden şikayetçi olacağım. Hiç şüphelendiğim kimse yok. Görmediğim, bilmediğim için kimseyi suçlayamam. Biz elimizden geldiğince koştuk ettik başka da bir şey gelmiyor elimizden. Her gün ağlıyoruz. Hanım perişan kaç gündür arıyoruz. Araya araya akıl da kalmadı bizde” dedi.

081f2e67-4fa7-468b-a030-27fe2fe78924

Iraklı kayıp Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktıIraklı kayıp Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

"MİLLET NE DERSE DESİN BEN KIZIMIN SÖZÜNE GÜVENİRİM"

“Kızım dön gel evine” diyerek gözyaşları döken baba Karagüllü, “Bizden sana bir sıkıntı olmaz. Gelmeni istiyorum. Neredesin sokaklarda kalmanı istemiyorum. Başkalarına uyma, senin baban var burada. Şimdiye kadar kızıma karşı tek bir kötü söz söylemedim. Gel kızım gel. Evlat acısı zordur. Bir tokat bile vurmadım. Millet ne derse desin ben kızımın sözüne güvenirim. Kardeşlerin düşünüyor. Gelmeni istiyorum. Dön bize gel. Emniyette her yerde arıyor.” diye konuştu.

0311b101-fe95-4d6a-a27d-33603eb184e7

"NE YEMEK YİYEBİLİYORUZ NE UYUYABİLİYORUZ"

Yeme içmeden kesilen ve uykusuz geceler sürekli gözyaşı döken anne Saliha Karagüllü ise gözyaşları içinde şunları söyledi: “Cuma gününden beri kayıp. Anne okula gidiyorum diye okula gitmemiş hiç. Parklarda arkadaşıyla geziyormuş. Geri dönmesini istiyorum. Ne yemek yiyebiliyoruz ne uyuyabiliyoruz. Geri dönmesini istiyorum. Hepimiz onu çok özlüyoruz. O bizim evladımız. Ufak kızım geceleri ablam ablam diye ağlıyor. Geri dönmesini istiyorum başka bir şey istemiyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Ne olursun gel.”

Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 1 Ekim Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Fatma Karagüllü’nün bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Iraklı kayıp Sally’nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktımIraklı kayıp Sally’nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
Eşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldıEşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldı
Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destekPankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Ülkede deprem can aldı! En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Ülkede deprem can aldı! En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi

Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi

Valilik açıkladı! PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Valilik açıkladı! PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.